Борющаяся с раком петербурженка рассказала, как ей удаётся воспитывать двух приёмных детей

40-летняя Анна Петрова три последних года борется с раком. При этом она воспитывает двух приёмных детей, которых взяла из детского дома. О своей истории Анна рассказала в интервью газете "Петербургский дневник".

Женщина успешно работала юристом, руководила отделением в учреждении соцзащиты. Регулярно проходила обследования — ничто не предвещало беды. Всё началось с незначительных симптомов, банального недомогания. Однако петербурженка, как делают многие, залезла в Интернет, подлечилась и забыла. Но потом ей стало плохо на работе, и заботливые коллеги чуть ли не силой отправили её на УЗИ.

"У врача глаза округляются: мы тебя кладём в больницу. Неделю просто пролежала, делали уколы но-шпы, поставили предварительный диагноз "миома матки", — поделилась Анна.

Затем она забеспокоилась и прошла ещё одно обследование, которое показало, что речь идёт об опухоли на яичнике, а не о миоме матки.

Анна добавила, что, как только узнала диагноз, поехала сдавать анализы сразу в несколько ведущих городских и федеральных онкологических институтов и клиник. Результаты оказались плохими: в женских органах уже появились метастазы. Женщина прошла несколько курсов химиотерапии и обширных операций, выписалась и вновь нашла работу.

Несколько лет назад петербурженка потеряла ребёнка. При этом она очень хотела иметь детей, но всё не складывалось. В результате рак подтолкнул, и Анна решила заморозить свои яйцеклетки. Однако они оказались слишком повреждены болезнью и химиотерапией. Женщина не отчаялась и нашла ещё один вариант — взять ребёнка из детского дома.

"И она увидела Мишаню. У Мишани оказался родной брат — Серёжа. Так Анна стала мамой двух сыновей 9 и 10 лет", — пишет издание.

Петербурженка прошла школу приёмных родителей. Уже на третий месяц совместной жизни мальчишки стали называть её мамой. Сейчас Анна мечтает построить дом, чтобы у мальчиков был стартовый капитал в жизни. В марте всей семьёй, с бабушкой, они планируют поехать в Египет. В настоящее время женщина вновь работает, а заболевание находится в стадии ремиссии. Петербурженка дала несколько советов тем, кто оказался в непростой ситуации. Прежде всего, по её словам, важно не унывать.

"Сначала, конечно, шок. Но сейчас я на том этапе, когда я ничего не боюсь. Медицина тоже не стоит на месте. Десять лет назад не было таргетной терапии, таких лекарств, таких сложных операций, а сейчас люди всё получают, сохраняется работоспособность, они социализированы. Знаете, когда я работала в "детстве", у меня была подруга: она в 13 лет с родителями попала в ДТП, мама умерла сразу, а девочка осталась прикована к кровати, не может даже поесть сама. Я со своим диагнозом живу полной жизнью, а она нет, но она меня всегда подбадривает", — поделилась Анна Петрова.

Она подчеркнула, что очень важно — помогать людям, ведь это помогает и тебе самому. Женщина добавила, что сейчас живёт как обычно, и отметила, что, наверное, нужно было заболеть, чтобы понять: не надо ничего бояться, надо идти и делать.