Борющаяся с раком петербурженка рассказала, как ей удаётся воспитывать двух приёмных детей
Прежде всего, по её словам, не стоит унывать. Кроме того, Анна Петрова считает, что очень важно помогать людям, ведь это помогает и тебе самому.
Анна Петрова. Фото © Газета "Петербургский дневник"
40-летняя Анна Петрова три последних года борется с раком. При этом она воспитывает двух приёмных детей, которых взяла из детского дома. О своей истории Анна рассказала в интервью газете "Петербургский дневник".
Женщина успешно работала юристом, руководила отделением в учреждении соцзащиты. Регулярно проходила обследования — ничто не предвещало беды. Всё началось с незначительных симптомов, банального недомогания. Однако петербурженка, как делают многие, залезла в Интернет, подлечилась и забыла. Но потом ей стало плохо на работе, и заботливые коллеги чуть ли не силой отправили её на УЗИ.
"У врача глаза округляются: мы тебя кладём в больницу. Неделю просто пролежала, делали уколы но-шпы, поставили предварительный диагноз "миома матки", — поделилась Анна.
Затем она забеспокоилась и прошла ещё одно обследование, которое показало, что речь идёт об опухоли на яичнике, а не о миоме матки.
Анна добавила, что, как только узнала диагноз, поехала сдавать анализы сразу в несколько ведущих городских и федеральных онкологических институтов и клиник. Результаты оказались плохими: в женских органах уже появились метастазы. Женщина прошла несколько курсов химиотерапии и обширных операций, выписалась и вновь нашла работу.
Несколько лет назад петербурженка потеряла ребёнка. При этом она очень хотела иметь детей, но всё не складывалось. В результате рак подтолкнул, и Анна решила заморозить свои яйцеклетки. Однако они оказались слишком повреждены болезнью и химиотерапией. Женщина не отчаялась и нашла ещё один вариант — взять ребёнка из детского дома.
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"И она увидела Мишаню. У Мишани оказался родной брат — Серёжа. Так Анна стала мамой двух сыновей 9 и 10 лет", — пишет издание.
Петербурженка прошла школу приёмных родителей. Уже на третий месяц совместной жизни мальчишки стали называть её мамой. Сейчас Анна мечтает построить дом, чтобы у мальчиков был стартовый капитал в жизни. В марте всей семьёй, с бабушкой, они планируют поехать в Египет. В настоящее время женщина вновь работает, а заболевание находится в стадии ремиссии. Петербурженка дала несколько советов тем, кто оказался в непростой ситуации. Прежде всего, по её словам, важно не унывать.
"Сначала, конечно, шок. Но сейчас я на том этапе, когда я ничего не боюсь. Медицина тоже не стоит на месте. Десять лет назад не было таргетной терапии, таких лекарств, таких сложных операций, а сейчас люди всё получают, сохраняется работоспособность, они социализированы. Знаете, когда я работала в "детстве", у меня была подруга: она в 13 лет с родителями попала в ДТП, мама умерла сразу, а девочка осталась прикована к кровати, не может даже поесть сама. Я со своим диагнозом живу полной жизнью, а она нет, но она меня всегда подбадривает", — поделилась Анна Петрова.
Она подчеркнула, что очень важно — помогать людям, ведь это помогает и тебе самому. Женщина добавила, что сейчас живёт как обычно, и отметила, что, наверное, нужно было заболеть, чтобы понять: не надо ничего бояться, надо идти и делать.
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