Посольство РФ уличило Госдеп в двойных стандартах после заявления о Deutsche Welle
Ранее в Вашингтоне осудили решение Москвы. В российской дипмиссии в ответ спросили, где были "высокие демократические ценности", когда Берлин запретил вещание RT DE.
Посольство РФ в Вашингтоне © ТАСС / Валерий Шарифулин
Заявление пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса по поводу закрытия офиса немецкого телеканала Deutsche Welle в Москве является проявлением политики двойных стандартов. Об этом говорится в сообщении Посольства России в Соединённых Штатах, опубликованном в "Твиттере".
"Заявление представителя Госдепартамента является очередным проявлением политики двойных стандартов. Где были "высокие демократические ценности", когда Берлин запретил спутниковое и иные виды вещания каналу RT DE?" — подчеркнули в дипмиссии.
Ранее Прайс заявил, что США осуждают решение России закрыть офис немецкого телеканала Deutsche Welle в Москве. При этом он никак не отреагировал на прекращение вещания телеканала RT DE на территории Германии. Как отметил представитель Госдепа, Вашингтон солидарен с Берлином и телеканалом Deutsche Welle.
Накануне депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя запрет вещания Deutsche Welle в РФ, призвал к новым санкциям. По его словам, эта мера неравная, так как RT в Германии смотрели миллионы, а Deutsche Welle в России — сотни тысяч зрителей.
Напомним, 2 февраля Комиссия по надзору за СМИ Германии запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в стране из-за отсутствия лицензии. У компании есть четыре недели, чтобы оспорить данное решение в административном суде. Зампредседателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа назвал это решение беспределом. А МИД России опубликовал список ответных мер: закрытие корпункта Deutsche Welle в России, а также аннулирование аккредитации всех его сотрудников. В немецком медиахолдинге поспешили обвинить Москву в чрезмерности подобных мер, а также пообещали обжаловать их в суде. А в МИД ФРГ заявили, что меры РФ против DW вносят напряжённость в германо-российские отношения. Московское бюро Deutsche Welle должно было закрыться 4 февраля по решению российской власти. Но оно продолжило свою работу. Днём 4 февраля сообщалось, что Deutsche Welle продолжает вещание в России, несмотря на запрет. Позднее стало известно, что московское бюро телеканала всё-таки закрылось после решения РФ запретить вещание медиакомпании на территории страны.
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