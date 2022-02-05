Посольство РФ уличило Госдеп в двойных стандартах после заявления о Deutsche Welle

Заявление пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса по поводу закрытия офиса немецкого телеканала Deutsche Welle в Москве является проявлением политики двойных стандартов. Об этом говорится в сообщении Посольства России в Соединённых Штатах, опубликованном в "Твиттере".

"Заявление представителя Госдепартамента является очередным проявлением политики двойных стандартов. Где были "высокие демократические ценности", когда Берлин запретил спутниковое и иные виды вещания каналу RT DE?" — подчеркнули в дипмиссии.

Ранее Прайс заявил, что США осуждают решение России закрыть офис немецкого телеканала Deutsche Welle в Москве. При этом он никак не отреагировал на прекращение вещания телеканала RT DE на территории Германии. Как отметил представитель Госдепа, Вашингтон солидарен с Берлином и телеканалом Deutsche Welle.