Грузовой самолёт DHL сел в Шереметьево после срабатывания датчика неисправности шасси
Борт компании должен был отправиться из Москвы в Лейпциг, однако из-за экстренной ситуации вернулся в аэропорт вылета. Перед посадкой он около часа вырабатывал топливо в зоне ожидания.
Самолёт DHL © ТАСС / DPA / picture-alliance
Грузовой самолёт Ту-204 совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом Лайфу сообщил источник.
Борт должен был отправиться из Москвы в Лейпциг, но, как уточняет ТАСС со ссылкой на авиационные службы, у него сработал датчик неисправности шасси. В итоге экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. При этом самолёту пришлось около часа вырабатывать топливо в зоне ожидания перед посадкой на высоте 1800 метров. В воздушной гавани его ждали пожарные.
Уточняется, что борт принадлежит компании DHL.
Ранее Лайф писал, что самолёт из Нижнего Новгорода экстренно сел в Москве. Это произошло также из-за проблем с шасси.
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