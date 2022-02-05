Грузовой самолёт DHL сел в Шереметьево после срабатывания датчика неисправности шасси

Борт должен был отправиться из Москвы в Лейпциг, но, как уточняет ТАСС со ссылкой на авиационные службы, у него сработал датчик неисправности шасси. В итоге экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. При этом самолёту пришлось около часа вырабатывать топливо в зоне ожидания перед посадкой на высоте 1800 метров. В воздушной гавани его ждали пожарные.