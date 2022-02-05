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Грузовой самолёт DHL сел в Шереметьево после срабатывания датчика неисправности шасси

Борт компании должен был отправиться из Москвы в Лейпциг, однако из-за экстренной ситуации вернулся в аэропорт вылета. Перед посадкой он около часа вырабатывал топливо в зоне ожидания.

5 февраля, 02:53

Самолёт DHL © ТАСС / DPA / picture-alliance

Грузовой самолёт Ту-204 совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом Лайфу сообщил источник.

Борт должен был отправиться из Москвы в Лейпциг, но, как уточняет ТАСС со ссылкой на авиационные службы, у него сработал датчик неисправности шасси. В итоге экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. При этом самолёту пришлось около часа вырабатывать топливо в зоне ожидания перед посадкой на высоте 1800 метров. В воздушной гавани его ждали пожарные.

В аэропорту Пулково экстренно сел самолёт, летевший из Дубая в Сан-Франциско

В аэропорту Пулково экстренно сел самолёт, летевший из Дубая в Сан-Франциско

Уточняется, что борт принадлежит компании DHL.

Ранее Лайф писал, что самолёт из Нижнего Новгорода экстренно сел в Москве. Это произошло также из-за проблем с шасси.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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