Посол России в США Антонов: Вашингтон потворствует националистической группировке в Киеве
По словам главы дипмиссии РФ, украинские националисты делают всё, "чтобы превратить русскоязычное население в гонимое меньшинство в этнократическом государстве".
Анатолий Антонов © ТАСС / Антон Новодережкин
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва считает ошибочными и крайне опасными нынешние действия Вашингтона по накачке оружием Украины. Об этом он заявил, отвечая на вопросы издания Newsweek.
"Тем самым США потворствуют националистической группировке в Киеве, которая делает всё, чтобы превратить русскоязычное население в гонимое меньшинство в этнократическом государстве", — отметил посол, его слова приводятся на странице дипмиссии в "Фейсбуке".
Антонов также выразил обеспокоенность позицией США по ситуации вокруг Незалежной. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин и лидер Соединённых Штатов Джо Байден на переговорах в Женеве согласились, что основой урегулирования кризиса в Донбассе являются Минские соглашения. Общая задача Москвы и Вашингтона заключается в том, что нужно заставить Киев выполнить свои обязательства, сесть за стол переговоров с представителями ДНР и ЛНР и мирно обо всём договориться, подчеркнул дипломат.
Кроме того, Антонов считает, что заявления властей Соединённых Штатов о якобы подготовке РФ провокации для "вторжения" на Украину, вероятно, имеют цель сконструировать алиби для потенциальных операций ВСУ против Донбасса.
"Призываем США не разыгрывать сцены для легковерных. Сочинения на тему российских операций "под чужим флагом", судя по всему, преследуют цель сконструировать алиби для возможных операций ВСУ против Донбасса", — заключил российский посол.
Напомним, ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что власти США обладают информацией, согласно которой Россия якобы планирует сфабриковать видео в качестве предлога для "вторжения" на Украину. При этом он не предъявил никаких доказательств. Так же поступил и пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби. По его словам, в Вашингтоне считают, что "в рамках этой фальшивой атаки Россия сделает очень страшный пропагандистский видеоролик, в котором будут трупы и актёры, играющие скорбящих, изображения разрушенных мест, а также военной техники, находящейся в руках Украины или Запада". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что это не первое подобное обещание. По словам представителя Кремля, ранее похожие сведения тоже озвучивались, но так ничего и не выходило. В свою очередь, постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов, комментируя обвинения Вашингтона, подчеркнул, что РФ "никогда не занимается такими вещами".
В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Москве неоднократно подчёркивали, что не имеют планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января американский лидер Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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