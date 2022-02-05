Посол России в США Антонов: Вашингтон потворствует националистической группировке в Киеве

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва считает ошибочными и крайне опасными нынешние действия Вашингтона по накачке оружием Украины. Об этом он заявил, отвечая на вопросы издания Newsweek.

"Тем самым США потворствуют националистической группировке в Киеве, которая делает всё, чтобы превратить русскоязычное население в гонимое меньшинство в этнократическом государстве", — отметил посол, его слова приводятся на странице дипмиссии в "Фейсбуке".

Антонов также выразил обеспокоенность позицией США по ситуации вокруг Незалежной. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин и лидер Соединённых Штатов Джо Байден на переговорах в Женеве согласились, что основой урегулирования кризиса в Донбассе являются Минские соглашения. Общая задача Москвы и Вашингтона заключается в том, что нужно заставить Киев выполнить свои обязательства, сесть за стол переговоров с представителями ДНР и ЛНР и мирно обо всём договориться, подчеркнул дипломат.

Кроме того, Антонов считает, что заявления властей Соединённых Штатов о якобы подготовке РФ провокации для "вторжения" на Украину, вероятно, имеют цель сконструировать алиби для потенциальных операций ВСУ против Донбасса.