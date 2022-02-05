Gazeta Wyborcza: РФ получит монопольное право на "Северный поток – 2" при морозах в Европе
Так считает польский журналист Анджей Кублик. По его словам, если остаток зимы выдастся холодным, европейские компании испытают серьёзные трудности с удовлетворением спроса.
Склад временного хранения труб для "Северного потока – 2" рядом с портом Коверхар © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
"Газпром" может получить монопольное право на использование "Северного потока – 2", если в Европу придут морозы. Об этом заявил польский журналист Анджей Кублик, его статья опубликована в издании Gazeta Wyborcza.
Автор материала обратил внимание на сложность ситуации из-за отсутствия запасов газа в хранилищах Германии, Австрии и Нидерландов.
"Если так произойдёт, европейским компаниям будет сложно справиться с резким скачком спроса, в результате возникнет дефицит сырья", — считает Кублик.
Обозреватель утверждает, что Москва попытается использовать "внезапный кризис" на европейском энергетическом рынке "в своих целях". Например, чтобы "Газпром" в обход европейского законодательства наделили монопольным правом на использование газопровода "Северный поток – 2".
Напомним, 10 сентября 2021 года "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора: ведомство потребовало, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. 26 января Nord Stream 2 AG учредила немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH. Вместе с тем глава регулятора ФРГ Йохен Хоман исключил сертификацию "Северного потока – 2" до июля.
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