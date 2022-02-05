Gazeta Wyborcza: РФ получит монопольное право на "Северный поток – 2" при морозах в Европе

"Газпром" может получить монопольное право на использование "Северного потока – 2", если в Европу придут морозы. Об этом заявил польский журналист Анджей Кублик, его статья опубликована в издании Gazeta Wyborcza.

Автор материала обратил внимание на сложность ситуации из-за отсутствия запасов газа в хранилищах Германии, Австрии и Нидерландов.

"Если так произойдёт, европейским компаниям будет сложно справиться с резким скачком спроса, в результате возникнет дефицит сырья", — считает Кублик.