Эпидемиолог Роспотребнадзора Пшеничная спрогнозировала пик заболеваемости ковидом в России
Специалист считает, что омикрон-штамм станет доминирующим в регионах в течение ближайших двух-трёх недель. Этот вариант коронавируса добрался уже почти до всех субъектов РФ, отметила эксперт.
Машина скорой помощи © ТАСС / Михаил Терещенко
В России пик заболеваемости ковидом, вероятно, наступит в середине февраля, суточные показатели могут быть очень высокими. Об этом предупредила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.
"В ближайшие 2-3 недели, вполне вероятно, "омикрон" станет доминирующим и в регионах, так как он добрался уже почти до всех субъектов РФ. И к середине февраля, а, возможно, и раньше, наступит пик, как и прогнозировалось. На пике показатели суточной заболеваемости могут быть очень высокими", — приводит слова специалиста РИА "Новости".
Как уточнила Пшеничная, такой резкий подъём заболеваемости коронавирусом позволяет предполагать, что и после пика может начаться такое же резкое снижение, как и в других странах. Эксперт добавила, что защита от "омикрона" остаётся все той же, что и раньше — в первую очередь это вакцинация и ревакцинация. Также по-прежнему важно носить защитные маски, соблюдать санитарную дистанцию, избегать многолюдных мест.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала шесть регионов России с уровнем коллективного иммунитета выше 80%. По её данным, первым компонентом вакцины в РФ привились 85 млн человек, а полный цикл вакцинации завершили более 80,4 млн. А мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице стабилизировалась, нет взрывного роста заболеваемости. При этом для лечения больных с ковидом развёрнуто 15,8 тысячи коек в городских, федеральных и частных стационарах.
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