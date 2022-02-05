Эпидемиолог Роспотребнадзора Пшеничная спрогнозировала пик заболеваемости ковидом в России

В России пик заболеваемости ковидом, вероятно, наступит в середине февраля, суточные показатели могут быть очень высокими. Об этом предупредила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.

"В ближайшие 2-3 недели, вполне вероятно, "омикрон" станет доминирующим и в регионах, так как он добрался уже почти до всех субъектов РФ. И к середине февраля, а, возможно, и раньше, наступит пик, как и прогнозировалось. На пике показатели суточной заболеваемости могут быть очень высокими", — приводит слова специалиста РИА "Новости".

Как уточнила Пшеничная, такой резкий подъём заболеваемости коронавирусом позволяет предполагать, что и после пика может начаться такое же резкое снижение, как и в других странах. Эксперт добавила, что защита от "омикрона" остаётся все той же, что и раньше — в первую очередь это вакцинация и ревакцинация. Также по-прежнему важно носить защитные маски, соблюдать санитарную дистанцию, избегать многолюдных мест.