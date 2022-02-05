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"Моя социальная жизнь закончена": Житель Стамбула сдал 78 положительных тестов на ковид и уже 14 месяцев сидит на карантине

Из-за этой ситуации 56-летний мужчина обратился за помощью к властям. Каясан жалуется, что ему приходится жить в одиночестве, а внуков удаётся видеть только на экране смартфона.

4 февраля, 23:02
<p>Житель Стамбула Музаффер Каясан, который сдал 78 положительных тестов на ковид и уже 14 месяцев сидит на карантине © <a href="https://www.ahaber.com.tr/yasam/2022/02/04/14-aydir-karantinada-78-koronavirus-testi-pozitif-cikti" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ahaber</a></p>

Житель Стамбула Музаффер Каясан, который сдал 78 положительных тестов на ковид и уже 14 месяцев сидит на карантине © ahaber

Житель Стамбула Музаффер Каясан уже более года находится на карантине из-за коронавируса, так как все его тесты дают положительный результат. Об этом сообщает телеканал A Haber.

"Музаффер Каясан, больной лейкемией, проживающий в Сарыере (район Стамбула. — Прим. Лайфа), заразился коронавирусом в ноябре 2020 года. Каясана, которого лечили в больнице, выписали, но его тест так и не показал отрицательного результата", — пишет телеканал.

Из-за этой ситуации 56-летний мужчина обратился за помощью к властям. Каясан жалуется, что ему приходится жить в одиночестве, а внуков удаётся видеть только на экране смартфона.

Житель Стамбула Музаффер Каясан, который сдал 78 положительных тестов на ковид и уже 14 месяцев сидит на карантине © ahaber

Житель Стамбула Музаффер Каясан, который сдал 78 положительных тестов на ковид и уже 14 месяцев сидит на карантине © ahaber

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Три года назад мужчине провели успешную пересадку костного мозга. По словам Каясана, сейчас его иммунная система слаба из-за лейкемии, ему постоянно приходится принимать лекарства.

"Моя социальная жизнь закончена", — отмечает турок.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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