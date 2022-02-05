"Моя социальная жизнь закончена": Житель Стамбула сдал 78 положительных тестов на ковид и уже 14 месяцев сидит на карантине

Житель Стамбула Музаффер Каясан уже более года находится на карантине из-за коронавируса, так как все его тесты дают положительный результат. Об этом сообщает телеканал A Haber.

"Музаффер Каясан, больной лейкемией, проживающий в Сарыере (район Стамбула. — Прим. Лайфа), заразился коронавирусом в ноябре 2020 года. Каясана, которого лечили в больнице, выписали, но его тест так и не показал отрицательного результата", — пишет телеканал.

Из-за этой ситуации 56-летний мужчина обратился за помощью к властям. Каясан жалуется, что ему приходится жить в одиночестве, а внуков удаётся видеть только на экране смартфона.

Житель Стамбула Музаффер Каясан, который сдал 78 положительных тестов на ковид и уже 14 месяцев сидит на карантине © ahaber

Три года назад мужчине провели успешную пересадку костного мозга. По словам Каясана, сейчас его иммунная система слаба из-за лейкемии, ему постоянно приходится принимать лекарства.