Reuters: В Германию прибыла группа военных США для усиления союзников по НАТО
Планируется, что они развернут на территории ФРГ командный пункт для поддержки 1700 американских десантников, которые в ближайшие дни прибудут в Польшу.
© ТАСС / АР
В Германию прибыли первые группы американских военных, направленные на усиление стран НАТО в Восточной Европе из-за якобы существующей угрозы "вторжения" России на Украину. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя Европейского командования ВС США.
"Солдаты из 18-го воздушно-десантного корпуса прибыли сегодня в Висбаден", — говорится в сообщении.
Планируется, что военнослужащие развернут на территории ФРГ командный пункт для поддержки 1700 американских десантников, которые в ближайшие дни прибудут в Польшу. Уточняется, что это первые из 2000 солдат, которые отправятся в Европу в рамках решения Пентагона о переброске дополнительных войск из США для поддержки союзников по НАТО.
Напомним, ранее официальный представитель Пентагона Джон Кёрби анонсировал дополнительную переброску около двух тысяч военных в Европу. Он уточнил, что речь идёт о военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии и 18-го воздушно-десантного корпуса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение США о переброске военных в Европу ведёт к усилению напряжённости. Представитель Кремля напомнил, что Москва постоянно призывает Вашингтон прекратить нагнетать ситуацию, но, к сожалению, этого до сих пор не происходит.
В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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