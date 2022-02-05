Meta введёт функцию "личных границ" после жалобы на приставания к аватару в метавселенной

Meta запустит функцию "личных границ" в своих сервисах виртуальной реальности Horizon Worlds и Horizon Venues после того, как одна женщина пожаловалась на "домогательства" в отношении к её аватару во время игры. Об этом компания сообщила в своём блоге.

Эта опция будет обеспечивать расстояние между аватарами не менее 1,2 метра и не даст им подойти ближе. Отмечается, что данная функция обезопасит личное пространство пользователя от вторжения другого аватара и тем самым предотвратит "нежелательные взаимодействия".

"Мы намеренно вводим личные границы по умолчанию, так как считаем, что это поможет установить поведенческие нормы, что важно для такой новой среды, как виртуальная реальность. В будущем мы изучим возможность добавлять новые элементы управления и способы изменения интерфейса, например возможность настраивать размер личных границ", — говорится в сообщении компании.

29 января газета Daily Mail написала о 43-летней женщине, которая сообщила о домогательствах в сервисе Horizon Venues. По её словам, три мужских аватара окружили её персонажа и на протяжении нескольких минут отпускали непристойные реплики, а также делали скриншоты экранов. В итоге женщине пришлось отключиться.