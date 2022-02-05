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Meta введёт функцию "личных границ" после жалобы на приставания к аватару в метавселенной

Отмечается, что данная опция обезопасит личное пространство пользователя от вторжения другого аватара и тем самым предотвратит "нежелательные взаимодействия".

4 февраля, 22:28
<p>©<a href="https://www.oculus.com/blog/introducing-a-personal-boundary-for-horizon-worlds-and-venues/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> oculus</a></p>

© oculus

Meta запустит функцию "личных границ" в своих сервисах виртуальной реальности Horizon Worlds и Horizon Venues после того, как одна женщина пожаловалась на "домогательства" в отношении к её аватару во время игры. Об этом компания сообщила в своём блоге.

Эта опция будет обеспечивать расстояние между аватарами не менее 1,2 метра и не даст им подойти ближе. Отмечается, что данная функция обезопасит личное пространство пользователя от вторжения другого аватара и тем самым предотвратит "нежелательные взаимодействия".

© oculus

© oculus

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"Мы намеренно вводим личные границы по умолчанию, так как считаем, что это поможет установить поведенческие нормы, что важно для такой новой среды, как виртуальная реальность. В будущем мы изучим возможность добавлять новые элементы управления и способы изменения интерфейса, например возможность настраивать размер личных границ", говорится в сообщении компании.

29 января газета Daily Mail написала о 43-летней женщине, которая сообщила о домогательствах в сервисе Horizon Venues. По её словам, три мужских аватара окружили её персонажа и на протяжении нескольких минут отпускали непристойные реплики, а также делали скриншоты экранов. В итоге женщине пришлось отключиться.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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