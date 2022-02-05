Замгенсека НАТО Джоанэ заявил, что Украина не вступит в альянс в ближайшее время

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Украина в ближайшее время не вступит в Североатлантический альянс.

"Никто не говорит, что Украина в ближайшее время вступит в НАТО. Украине нужно многое реформировать внутри страны", — сказал Джоанэ в интервью телеканалу France 24.

Он добавил, что для вступления Украины в НАТО в самом альянсе должен быть консенсус. При этом Джоанэ подчеркнул, что организация поддерживает Киев, но не станет участвовать в военных операциях на территории Украины. Также замгенсека опроверг сообщения о расколе внутри альянса из-за помощи Незалежной.

"У нас нет раскола внутри альянса. НАТО не оказывает непосредственной военной поддержки Украине", — отметил Джоанэ.