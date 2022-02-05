Замгенсека НАТО Джоанэ заявил, что Украина не вступит в альянс в ближайшее время
По его словам, чтобы Незалежная стала частью организации, в НАТО должен быть консенсус. При этом Джоанэ опроверг сообщения о расколе внутри альянса из-за помощи Киеву.
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Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Украина в ближайшее время не вступит в Североатлантический альянс.
"Никто не говорит, что Украина в ближайшее время вступит в НАТО. Украине нужно многое реформировать внутри страны", — сказал Джоанэ в интервью телеканалу France 24.
Он добавил, что для вступления Украины в НАТО в самом альянсе должен быть консенсус. При этом Джоанэ подчеркнул, что организация поддерживает Киев, но не станет участвовать в военных операциях на территории Украины. Также замгенсека опроверг сообщения о расколе внутри альянса из-за помощи Незалежной.
"У нас нет раскола внутри альянса. НАТО не оказывает непосредственной военной поддержки Украине", — отметил Джоанэ.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала страны НАТО прекратить накачивать Украину оружием. Дипломат заявила, что необходимо остановить поддержку официального Киева как одной из конфликтующих сторон. Также Захарова назвала "путём с обрыва" следование Киева слепым указаниям альянса. По её словам, Киеву необходимо проявить самостоятельность и начать диалог с Донецком и Луганском, чтобы найти мирное решение конфликта в Донбассе.
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