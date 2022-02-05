Парламент Черногории проголосовал за отставку правительства Здравко Кривокапича
Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич © ТАСС / AP
Теперь после вынесения вотума недоверия в стране должны назначить дату новых выборов в Скупщину. Они могут пройти в мае.
Депутата парламента Черногории (Скупщины) проголосовали за вотум недоверия правительству во главе с премьер-министром страны Здравко Кривокапичем. Трансляция велась на сайте законодательного собрания.
"Голосовали 54 депутата, за недоверие проголосовали 43 депутата, против — 11 депутатов. Объявляю, что парламент проголосовал за недоверие 42-му кабинету Правительства Черногории", — заявил спикер парламента Алекса Бечич.
Голосование проходило поимённо. Кривокапич при нём не присутствовал.
В последние недели кризис внутри правящего большинства в Черногории достиг пика. 19 января депутаты гражданского движения URA во главе с вице-премьером Дританом Абазовичем, а также несколько оппозиционных партий выдвинули инициативу о недоверии действующему правительству. Премьер в ответ внёс предложение об отставке Абазовича и проведении досрочных выборов. Однако 3 февраля Скупщина не приняла инициативу Кривокапича.
Теперь после того, как парламент поддержал вотум недоверия, в стране должны назначить дату новых парламентских выборов. До этого кабмин останется в техническом мандате для подготовки волеизъявления.
Здравко Кривокапич занял пост премьер-министра 4 декабря 2020 года после того, как его партия "За будущее Черногории" победила на парламентских выборах.