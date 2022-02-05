Невероятный камбэк: Сборная Португалии обыграла Испанию и встретится с Россией в финале ЧЕ по мини-футболу
Португальцы уступали со счётом 0:2, но сумели переломить ход поединка. Решающая игра турнира пройдёт 6 февраля в Амстердаме, начало в 19:30 по московскому времени.
Матч сборных Испании и Португалии на чемпионате Европы по мини-футболу © Twitter / UEFAFutsal
Сборная Португалии обыграла команду Испании в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу. Матч, состоявшийся на арене "Зигго доум" в Амстердаме", завершился со счётом 3:2. При этом португальцы уступали по ходу встречи 0:2.
🇵🇹 Когда отыграли два мяча в полуфинале с Испанией...#FutsalEURO pic.twitter.com/ScuexWI9PG— УЕФА (@UEFAcom_ru) February 4, 2022
Счёт уже на первой минуте открыл испанец Рауль Гомес. Чино на 13-й минуте забил второй мяч. Бруну Коэлью в середине второго тайма сократил отставание, а ещё через две минуты счёт в матче сравнял Зикки, который затем на 39-й минуте забил победный гол.
Таким образом, Португалия одержала волевую победу и пробилась в финал турнира, где встретится со сборной России, которая ранее одолела Украину (3:2). Матч пройдёт 6 февраля, начало в 19:30 по московскому времени. Стоит отметить, что Португалия является действующим победителем чемпионата Европы. Россия же выигрывала этот турнир лишь однажды — в далёком 1999 году.
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