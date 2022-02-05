Невероятный камбэк: Сборная Португалии обыграла Испанию и встретится с Россией в финале ЧЕ по мини-футболу

Сборная Португалии обыграла команду Испании в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу. Матч, состоявшийся на арене "Зигго доум" в Амстердаме", завершился со счётом 3:2. При этом португальцы уступали по ходу встречи 0:2.

🇵🇹 Когда отыграли два мяча в полуфинале с Испанией...#FutsalEURO pic.twitter.com/ScuexWI9PG — УЕФА (@UEFAcom_ru) February 4, 2022

Счёт уже на первой минуте открыл испанец Рауль Гомес. Чино на 13-й минуте забил второй мяч. Бруну Коэлью в середине второго тайма сократил отставание, а ещё через две минуты счёт в матче сравнял Зикки, который затем на 39-й минуте забил победный гол.