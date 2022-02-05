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Невероятный камбэк: Сборная Португалии обыграла Испанию и встретится с Россией в финале ЧЕ по мини-футболу

Португальцы уступали со счётом 0:2, но сумели переломить ход поединка. Решающая игра турнира пройдёт 6 февраля в Амстердаме, начало в 19:30 по московскому времени.

4 февраля, 21:43
<p>Матч сборных Испании и Португалии на чемпионате Европы по мини-футболу © Twitter / <a href="https://twitter.com/UEFAFutsal/status/1489683531353710598/photo/3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">UEFAFutsal</a></p>

Матч сборных Испании и Португалии на чемпионате Европы по мини-футболу © Twitter / UEFAFutsal

Сборная Португалии обыграла команду Испании в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу. Матч, состоявшийся на арене "Зигго доум" в Амстердаме", завершился со счётом 3:2. При этом португальцы уступали по ходу встречи 0:2.

Счёт уже на первой минуте открыл испанец Рауль Гомес. Чино на 13-й минуте забил второй мяч. Бруну Коэлью в середине второго тайма сократил отставание, а ещё через две минуты счёт в матче сравнял Зикки, который затем на 39-й минуте забил победный гол.

Фанаты Украины кричали "Кто не скачет, тот москаль" на матче ЧЕ по мини-футболу с Россией

Фанаты Украины кричали "Кто не скачет, тот москаль" на матче ЧЕ по мини-футболу с Россией

Таким образом, Португалия одержала волевую победу и пробилась в финал турнира, где встретится со сборной России, которая ранее одолела Украину (3:2). Матч пройдёт 6 февраля, начало в 19:30 по московскому времени. Стоит отметить, что Португалия является действующим победителем чемпионата Европы. Россия же выигрывала этот турнир лишь однажды — в далёком 1999 году.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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