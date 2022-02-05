Госдеп заявил о дальнейшем сближении России с Китаем после встречи Путина и Си Цзиньпина

Вашингтон считает, что совместное заявление президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина свидетельствует о дальнейшем сближении России и Китая. Об этом заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

"На мой взгляд, будет справедливо утверждать, что встреча президента Путина и председателя Си Цзиньпина, как и их совместное заявление, отражает подход, которого две страны уже придерживаются на протяжении некоторого времени, а именно на подход на сближение", — сказал он на брифинге.

Представитель Госдепа добавил, что встреча Путина и Си Цзиньпина "должна стать возможностью для Китая побудить Россию к дипломатии и деэскалации ситуации на Украине".