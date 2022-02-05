Госдеп заявил о дальнейшем сближении России с Китаем после встречи Путина и Си Цзиньпина
При этом представитель дипведомства США добавил, что переговоры лидеров двух стран "должны стать возможностью для КНР побудить РФ к дипломатии и деэскалации ситуации на Украине".
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ
Вашингтон считает, что совместное заявление президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина свидетельствует о дальнейшем сближении России и Китая. Об этом заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента США.
"На мой взгляд, будет справедливо утверждать, что встреча президента Путина и председателя Си Цзиньпина, как и их совместное заявление, отражает подход, которого две страны уже придерживаются на протяжении некоторого времени, а именно на подход на сближение", — сказал он на брифинге.
Представитель Госдепа добавил, что встреча Путина и Си Цзиньпина "должна стать возможностью для Китая побудить Россию к дипломатии и деэскалации ситуации на Украине".
Напомним, что президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Китай утром 4 февраля. В поездке его сопровождают помощник главы государства Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минэнерго Николай Шульгинов и глава "Роснефти" Игорь Сечин. В рамках поездки в Пекине состоялись переговоры Путина и Си Цзиньпина, в ходе которых китайская сторона поддержала выдвинутые Россией предложения по формированию долгосрочных гарантий безопасности в Европе. Параллельно "Газпром" и китайская CNPC подписали контракт на поставку 10 миллиардов кубометров природного газа с Дальнего Востока. Всего по итогам встречи Путина и Си Цзиньпина РФ и КНР приняли 16 документов, касающихся сотрудничества стран в разных сферах, в том числе было опубликовано совместное заявление государств о международных отношениях.
В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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