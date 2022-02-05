КХЛ предложила не доигрывать регулярный чемпионат из-за коронавируса
По мнению руководства Континентальной хоккейной лиги, данное решение позволит подойти командам к плей-офф в оптимальном составе.
Матч КХЛ между СКА и "Сочи" © ТАСС / Петр Ковалёв
Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) предложило не доигрывать регулярный чемпионат из-за вспышки коронавируса в клубах. Заявление лиги зачитала ведущая программы "Время" Екатерина Андреева.
"Сезон был прерван из-за вспышки ковида в разных клубах, 16 участников плей-офф Кубка Гагарина предлагают определить по проценту набранных очков от максимально возможного, поскольку команды провели разное количество матчей. В КХЛ уверены, что решение не доигрывать регулярный чемпионат позволит избежать новых заражений игроков и зрителей, продолжать чемпионат сейчас невозможно, так как многие ведущие игроки представляют свои сборные на Олимпиаде в Пекине", — сказала Андреева.
Как отмечается, данное предложение предстоит утвердить совету директоров лиги и Федерации хоккея России (ФХР).
С начала января КХЛ из-за вспышки ковида перенесла более 50 матчей регулярного чемпионата. По мнению руководства лиги, решение не доигрывать "регулярку" позволит подойти командам к плей-офф в оптимальных составах.
"КХЛ постаралась сделать всё возможное, чтобы игроки, выступающие за десять сборных (на Олимпиаде в Пекине. — Прим. Лайфа), а это 120 человек из 22 клубов лиги, смогли принять участие в самом важном для каждого спортсмена событии и достойно представить свою страну", — отметил президент КХЛ Алексей Морозов.
Он добавил, что структура сезона КХЛ с самого начала предполагала необходимость паузы в связи с Олимпиадой. По словам Морозова, руководству лиги было важно сохранить здоровье игроков, учитывая высокую опасность распространения коронавируса.
Ранее Лайф сообщал, что из-за коронавируса с 15 января приостановили розыгрыш регулярного чемпионата КХЛ. Лига получила возможность провести ряд отменённых матчей во время олимпийской паузы, но позже от этой идеи было решено отказаться. Ранее уже озвучивался вариант, при котором КХЛ не будет доигрывать регулярный чемпионат. По данным СМИ, всем командам засчитают по 45 матчей.
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