КХЛ предложила не доигрывать регулярный чемпионат из-за коронавируса

Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) предложило не доигрывать регулярный чемпионат из-за вспышки коронавируса в клубах. Заявление лиги зачитала ведущая программы "Время" Екатерина Андреева.

"Сезон был прерван из-за вспышки ковида в разных клубах, 16 участников плей-офф Кубка Гагарина предлагают определить по проценту набранных очков от максимально возможного, поскольку команды провели разное количество матчей. В КХЛ уверены, что решение не доигрывать регулярный чемпионат позволит избежать новых заражений игроков и зрителей, продолжать чемпионат сейчас невозможно, так как многие ведущие игроки представляют свои сборные на Олимпиаде в Пекине", — сказала Андреева.

Как отмечается, данное предложение предстоит утвердить совету директоров лиги и Федерации хоккея России (ФХР).

С начала января КХЛ из-за вспышки ковида перенесла более 50 матчей регулярного чемпионата. По мнению руководства лиги, решение не доигрывать "регулярку" позволит подойти командам к плей-офф в оптимальных составах.

"КХЛ постаралась сделать всё возможное, чтобы игроки, выступающие за десять сборных (на Олимпиаде в Пекине. — Прим. Лайфа), а это 120 человек из 22 клубов лиги, смогли принять участие в самом важном для каждого спортсмена событии и достойно представить свою страну", — отметил президент КХЛ Алексей Морозов.