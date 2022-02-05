Посол Антонов назвал кощунственными обвинения США в подготовке РФ провокации на Украине

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал заявления властей Соединённых Штатов о том, что РФ якобы может устроить провокацию для вторжения на Украину. Глава дипмиссии отметил, что "эта ложь является частью информационной войны против России".

"Вашингтон уже несколько месяцев будоражит весь мир заявлениями о том, что Украина вот-вот станет жертвой "российской агрессии". Однако вышла незадача, поскольку никакого нападения нет. Видимо, поэтому для пущей убедительности в ход пошли "утечки" неких разведданных с упомянутыми вами кощунственными и голословными обвинениями", — ответил Антонов на вопрос издания Newsweek, слова посла приводятся на странице дипмиссии в "Фейсбуке".

По его словам, складывается ощущение, что американские пиарщики в стремлении скомпрометировать Россию действуют по принципу "бросай как можно больше грязи — авось что-нибудь и прилипнет". Антонов отметил, что в РФ знают цену такому "компромату" американских спецслужб, которые "крепко опозорились, вручив в своё время госсекретарю США пробирку с белым порошком для оправдания вторжения в Ирак".

Глава российского диппредставительства заверил, что Россия не собирается ни на кого нападать и заинтересована в добрососедских отношениях с братским украинским народом.