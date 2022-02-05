Посол Антонов назвал кощунственными обвинения США в подготовке РФ провокации на Украине
По его словам, складывается ощущение, что американские пиарщики в стремлении скомпрометировать Россию действуют по принципу "бросай как можно больше грязи — авось что-нибудь прилипнет".
Анатолий Антонов © ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko
Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал заявления властей Соединённых Штатов о том, что РФ якобы может устроить провокацию для вторжения на Украину. Глава дипмиссии отметил, что "эта ложь является частью информационной войны против России".
"Вашингтон уже несколько месяцев будоражит весь мир заявлениями о том, что Украина вот-вот станет жертвой "российской агрессии". Однако вышла незадача, поскольку никакого нападения нет. Видимо, поэтому для пущей убедительности в ход пошли "утечки" неких разведданных с упомянутыми вами кощунственными и голословными обвинениями", — ответил Антонов на вопрос издания Newsweek, слова посла приводятся на странице дипмиссии в "Фейсбуке".
По его словам, складывается ощущение, что американские пиарщики в стремлении скомпрометировать Россию действуют по принципу "бросай как можно больше грязи — авось что-нибудь и прилипнет". Антонов отметил, что в РФ знают цену такому "компромату" американских спецслужб, которые "крепко опозорились, вручив в своё время госсекретарю США пробирку с белым порошком для оправдания вторжения в Ирак".
Глава российского диппредставительства заверил, что Россия не собирается ни на кого нападать и заинтересована в добрососедских отношениях с братским украинским народом.
Напомним, ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что власти США обладают информацией, согласно которой Россия якобы планирует сфабриковать видео в качестве предлога для "вторжения" на Украину. При этом он не предъявил никаких доказательств. Так же поступил и пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби. По его словам, в Вашингтоне считают, что "в рамках этой фальшивой атаки Россия сделает очень страшный пропагандистский видеоролик, в котором будут трупы и актёры, играющие скорбящих, изображения разрушенных мест, а также военной техники, находящейся в руках Украины или Запада". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что это не первое подобное обещание. По словам представителя Кремля, ранее похожие сведения тоже озвучивались, но так ничего и не выходило. В свою очередь, постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов, комментируя обвинения Вашингтона, подчеркнул, что РФ "никогда не занимается такими вещами".
В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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