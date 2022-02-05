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Канада направила на Украину военно-транспортный самолёт с нелетальным вооружением

Груз включает разведывательное оборудование, средства индивидуальной защиты и оборудование для ведения наблюдения, сообщили в Минобороны североамериканской страны.

5 февраля, 00:39

Фото © ТАСС / Zuma

Вооружённые силы Канады направили на Украину транспортный самолёт с нелетальным вооружением. Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства североамериканской страны.

"Минувшей ночью (с 3 на 4 февраля. — Прим. Лайфа)... самолёт ВВС Канады C-177 Globemaster вылетел с авиабазы Трентон с грузом нелетального вооружения", — заявили в ведомстве.

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Там добавили, что решение отправить Украине оружие связано с недавним заявлением властей Канады о продолжающейся поддержке Киева "на фоне ситуации на российско-украинской границе" и расширении канадской тренировочной миссии в Незалежной. В самолёт загружены разведывательное оборудование, средства индивидуальной защиты и оборудование для ведения наблюдения. Также в Киев вылетела группа канадских специалистов, которые должны убедиться, что "украинские силы безопасности должным образом обучены для его обслуживания и использования".

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Ранее Лайф писал, что на Украине передислоцировали канадские войска. При этом глава Минобороны страны Анита Ананд заявила, что не может сказать, когда и почему было принято решение о передвижении.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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