Вильфанд пообещал оттепель и дожди в центре европейской части России на следующей неделе

На следующей неделе в центре европейской части России ожидается тёплая погода, оттепель и дожди. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Глядя на синоптическую карту, видно, как без конца пульсирует исландский минимум — климатический центр образования циклонов. Очередные циклоны направились к центру Европейской России. Начиная с понедельника и до конца рабочей недели температура будет очень высокая: примерно на восемь градусов (а в отдельные дни — на десять градусов) выше средних значений, — сказал Вильфанд в беседе с РИА "Новости" и добавил, что ночные температуры составят +1…-6 градусов, дневные — около нуля, а в отдельные дни до +3 градусов тепла.

Синоптик отметил, что погода будет "не очень радостной", с облачностью и небольшими осадками. 8–9 февраля возможен умеренный снегопад, мокрый снег. Поскольку температура в течение недели ожидается около нуля, то прогнозируется гололедица.