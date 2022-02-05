Поверенный в делах США на Украине рассказала о невыполненном обещании Зеленского

По словам дипломата, лидер Незалежной лично пообещал назначить главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) президенту США Джо Байдену. Квин отметила, что в избирательной комиссии есть члены, которые прошли весь процесс, занявший более полутора лет. Также есть кандидаты, готовые к работе.

"Но они отказываются сделать последний шаг — собраться вместе, создать кворум и отправить сообщение о кандидате чиновникам. И тогда будет всё сделано. Весь процесс завершён. Так почему они этого не делают?! Я допускаю, что на них влияют корыстные интересы, которые не хотят, чтобы антикоррупционный прокурор был назначен", — сказала временный поверенный в эфире ток-шоу "Свобода слова" Савика Шустера на "Ютубе".