Поверенный в делах США на Украине рассказала о невыполненном обещании Зеленского
По словам американского дипломата Кристины Квин, репутация президента Незалежной стоит на кону. Ранее он лично дал обещание лидеру Соединённых Штатов Джо Байдену.
Владимир Зеленский © president.gov.ua
Временно поверенная в делах США на Украине Кристина Квин заявила, что затягивание процесса с назначением антикоррупционного прокурора ставит на кон репутацию президента страны Владимира Зеленского.
По словам дипломата, лидер Незалежной лично пообещал назначить главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) президенту США Джо Байдену. Квин отметила, что в избирательной комиссии есть члены, которые прошли весь процесс, занявший более полутора лет. Также есть кандидаты, готовые к работе.
"Но они отказываются сделать последний шаг — собраться вместе, создать кворум и отправить сообщение о кандидате чиновникам. И тогда будет всё сделано. Весь процесс завершён. Так почему они этого не делают?! Я допускаю, что на них влияют корыстные интересы, которые не хотят, чтобы антикоррупционный прокурор был назначен", — сказала временный поверенный в эфире ток-шоу "Свобода слова" Савика Шустера на "Ютубе".
Квин считает, что коррупционерам может быть невыгодно назначение человека на эту должность. Она призвала членов комиссии наконец собраться и назначить прокурора.
Напомним, на Украине не первый раз говорят о необходимости бороться с коррупцией. Ранее сообщалось, что страна заняла первое место в Европе по данному показателю. А госсекретарь США Энтони Блинкен заявил: олигархи и коррупция являются внутренней угрозой для Украины. Политологи также отмечают, что в Незалежной происходит отток капитала и рабочей силы, что подрывает экономику.
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