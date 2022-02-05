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Главу Минтуризма Ставрополья задержали по подозрению в превышении полномочий

По данным прокуратуры, в результате действий чиновника бюджету региона нанесён ущерб в размере более 25,1 миллиона рублей. При этом данная сумма ещё может увеличиться, так как проверки продолжаются.

4 февраля, 23:25
<p>Министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Кирилл Реут <strong style="font-weight: bold;">© </strong><a href="http://mintourism26.ru/ministerstvo/rukovodstvo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mintourism26.ru</a></p>

Министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Кирилл Реут © mintourism26.ru

Министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края задержали по подозрению в превышении полномочий. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

"Подозреваемый в превышении должностных полномочий министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края задержан органами предварительного следствия для дальнейшего решения вопроса об избрании ему меры пресечения", — говорится в сообщении.

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По данным на сайте краевого Минтуризма, должность министра занимает Кирилл Реут.

Согласно заявлению прокуратуры, в 2021 году министерство заключило государственный контракт на оказание услуги по организации и проведению фестиваля фейерверков. Однако проверка показала, что фактически предметом соглашения были услуги, оказанные ведомству по контракту, заключённому ещё в 2020 году. Это повлекло неэффективное и неправомерное расходование бюджетных средств.

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"Кроме того, при формировании цены контракта, заключённого в 2021 году, по указанию министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края коммерческие предложения были сфальсифицированы, а его общая стоимость необоснованно завышена в 10 раз", — добавили в прокуратуре.

Отмечается, что в результате этих действий бюджету региона был нанесён ущерб в размере более 25,1 миллиона рублей. Прокуратура и УФСБ по региону продолжают проверки по исполнению других многомиллионных контрактов, заключённых Минтуризма в период с 2019 по 2021 год.

Ранее в Москве суд арестовал экс-главу Управления Росимущества Подмосковья Николая Пешкова по делу о получении взятки в крупном размере.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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