Главу Минтуризма Ставрополья задержали по подозрению в превышении полномочий

Министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края задержали по подозрению в превышении полномочий. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

"Подозреваемый в превышении должностных полномочий министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края задержан органами предварительного следствия для дальнейшего решения вопроса об избрании ему меры пресечения", — говорится в сообщении.

По данным на сайте краевого Минтуризма, должность министра занимает Кирилл Реут.

Согласно заявлению прокуратуры, в 2021 году министерство заключило государственный контракт на оказание услуги по организации и проведению фестиваля фейерверков. Однако проверка показала, что фактически предметом соглашения были услуги, оказанные ведомству по контракту, заключённому ещё в 2020 году. Это повлекло неэффективное и неправомерное расходование бюджетных средств.

"Кроме того, при формировании цены контракта, заключённого в 2021 году, по указанию министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края коммерческие предложения были сфальсифицированы, а его общая стоимость необоснованно завышена в 10 раз", — добавили в прокуратуре.

Отмечается, что в результате этих действий бюджету региона был нанесён ущерб в размере более 25,1 миллиона рублей. Прокуратура и УФСБ по региону продолжают проверки по исполнению других многомиллионных контрактов, заключённых Минтуризма в период с 2019 по 2021 год.