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Bloomberg: Apple в марте представит новый бюджетный iPhone и планшет iPad

Предполагается, что эти гаджеты придут на смену текущим iPhone SE и iPad серии Air. Обе новые модели получат поддержку беспроводных сетей пятого поколения (5G) и более быстрый процессор.

4 февраля, 23:09

Логотип Apple © Pixabay

Американская компания Apple в марте презентует новые гаджеты. Как сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, речь идёт о бюджетном смартфоне iPhone и планшете iPad.

По данным собеседников агентства, эти гаджеты придут на смену текущим iPhone SE и iPad серии Air. Обе модели получат поддержку беспроводных сетей пятого поколения (5G) и более быстрый процессор. В новом iPhone также появится улучшенная камера.

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Кроме того, по данным Bloomberg, будет представлено обновление для операционной системы iOS, которое добавит функцию распознавания лиц пользователей в медицинской маске.

Как отмечается, дата релиза ещё может измениться из-за задержек в производстве или других изменений в компании. Вместе с тем Bloomberg пишет, что с учётом уже анонсированных продуктов 2022 год может стать для Apple рекордным по количеству новых гаджетов.

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Ранее Лайф писал, что Apple намеренно лишила владельцев iPhone 13 одной важной функции. Изначально пользователи предполагали, что им всего лишь нужно дождаться обновления.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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