Bloomberg: Apple в марте представит новый бюджетный iPhone и планшет iPad
Предполагается, что эти гаджеты придут на смену текущим iPhone SE и iPad серии Air. Обе новые модели получат поддержку беспроводных сетей пятого поколения (5G) и более быстрый процессор.
Логотип Apple © Pixabay
Американская компания Apple в марте презентует новые гаджеты. Как сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, речь идёт о бюджетном смартфоне iPhone и планшете iPad.
По данным собеседников агентства, эти гаджеты придут на смену текущим iPhone SE и iPad серии Air. Обе модели получат поддержку беспроводных сетей пятого поколения (5G) и более быстрый процессор. В новом iPhone также появится улучшенная камера.
Кроме того, по данным Bloomberg, будет представлено обновление для операционной системы iOS, которое добавит функцию распознавания лиц пользователей в медицинской маске.
Как отмечается, дата релиза ещё может измениться из-за задержек в производстве или других изменений в компании. Вместе с тем Bloomberg пишет, что с учётом уже анонсированных продуктов 2022 год может стать для Apple рекордным по количеству новых гаджетов.
Ранее Лайф писал, что Apple намеренно лишила владельцев iPhone 13 одной важной функции. Изначально пользователи предполагали, что им всего лишь нужно дождаться обновления.
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