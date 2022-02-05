Госдеп: США восстановят исключения из санкций против ядерной программы Ирана

Власти США решили восстановить отменённые ранее исключения из режима санкций в отношении ядерной программы Ирана. Однако, как заявил официальный представитель Госдепа Соединённых Штатов, Вашингтон не рассматривает данный шаг как уступку Тегерану.

"Мы приняли решение восстановить исключения из санкций, чтобы дать возможность третьим сторонам участвовать в проектах ядерного нераспространения и безопасности в Иране из-за растущих опасений по поводу [ядерного] нераспространения, в частности из-за растущих запасов обогащённого урана в Иране", — приводит слова представителя американского дипведомства РИА "Новости".

По его словам, данное решение не означает, что стороны близки к возвращению к ядерной сделке.

Решение об отмене всех исключений для ядерной программы Ирана принял в 2020 году Дональд Трамп, занимавший пост президента США. За два года до этого он вывел Соединённые Штаты из ядерной сделки и возобновил санкции против Тегерана. На этой почве Иран поэтапно начал сокращать свои обязательства в рамках соглашения по ядерной программе.