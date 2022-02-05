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Госдеп: США восстановят исключения из санкций против ядерной программы Ирана

При этом отмечается, что в Белом доме рассматривают данный шаг не как уступку Тегерану, а как необходимую меру. Также это решение не означает, что стороны близки к возвращению к ядерной сделке.

4 февраля, 23:39

Ядерный объект IR-40 в Иране © Wikipedia

Власти США решили восстановить отменённые ранее исключения из режима санкций в отношении ядерной программы Ирана. Однако, как заявил официальный представитель Госдепа Соединённых Штатов, Вашингтон не рассматривает данный шаг как уступку Тегерану.

"Мы приняли решение восстановить исключения из санкций, чтобы дать возможность третьим сторонам участвовать в проектах ядерного нераспространения и безопасности в Иране из-за растущих опасений по поводу [ядерного] нераспространения, в частности из-за растущих запасов обогащённого урана в Иране", — приводит слова представителя американского дипведомства РИА "Новости".

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По его словам, данное решение не означает, что стороны близки к возвращению к ядерной сделке.

Решение об отмене всех исключений для ядерной программы Ирана принял в 2020 году Дональд Трамп, занимавший пост президента США. За два года до этого он вывел Соединённые Штаты из ядерной сделки и возобновил санкции против Тегерана. На этой почве Иран поэтапно начал сокращать свои обязательства в рамках соглашения по ядерной программе.

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В Вене сейчас продолжаются переговоры по возобновлению СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) и отмене санкций Вашингтона, 27 декабря стартовал восьмой раунд. Во время седьмого раунда стороны достигли договорённости по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Переговоры 31 декабря были приостановлены из-за новогодних праздников, 3 января стороны продолжили диалог.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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