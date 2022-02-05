Во Франции отклонили резолюцию с призывом предоставить Ассанжу политическое убежище

Национальное собрание Франции отклонило проект резолюции депутатов с призывом к правительству предоставить политическое убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Об этом сообщили в нижней палате парламента республики.

Дебаты по этому вопросу продолжались в течение всей пятницы, 4 февраля, и затянулись до глубокого вечера. В итоге за проголосовало 17 депутатов, а против — 31. В резолюции указывалось, что "Ассанж уже более десяти лет подвергается судебному, а на самом деле — политическому преследованию со стороны США". По мнению авторов проекта, "преступление Ассанжа заключается в том, что он сообщил правду".

Ещё один пункт проекта резолюции содержал призыв упростить порядок предоставления убежища для осведомителей. Для этого авторы предлагали отменить для таких лиц необходимость находиться на территории Франции в момент обращения с соответствующей просьбой. Согласно документу, осведомители должны были получить возможность просить о политическом убежище в консульствах республики.

Ранее Лайф сообщал, что лондонский суд разрешил экстрадицию Ассанжа в США. В случае выдачи Соединённым Штатам основателю WikiLeaks грозит тюремное заключение сроком до 175 лет. Вашингтон пытался добиться экстрадиции с момента задержания Ассанжа в 2019 году. Однако журналист обжаловал решение. Суд Лондона разрешил ему сделать это.