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Во Франции отклонили резолюцию с призывом предоставить Ассанжу политическое убежище

В документе указывалось, что основатель WikiLeaks "уже более десяти лет подвергается судебному, а на самом деле — политическому преследованию со стороны США".

5 февраля, 00:12
<p>Плакат с Джулианом Ассанжем на митинге в Лондоне © ТАСС / EPA / ANDY RAIN</p>

Плакат с Джулианом Ассанжем на митинге в Лондоне © ТАСС / EPA / ANDY RAIN

Национальное собрание Франции отклонило проект резолюции депутатов с призывом к правительству предоставить политическое убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Об этом сообщили в нижней палате парламента республики.

Дебаты по этому вопросу продолжались в течение всей пятницы, 4 февраля, и затянулись до глубокого вечера. В итоге за проголосовало 17 депутатов, а против — 31. В резолюции указывалось, что "Ассанж уже более десяти лет подвергается судебному, а на самом деле — политическому преследованию со стороны США". По мнению авторов проекта, "преступление Ассанжа заключается в том, что он сообщил правду".

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Ещё один пункт проекта резолюции содержал призыв упростить порядок предоставления убежища для осведомителей. Для этого авторы предлагали отменить для таких лиц необходимость находиться на территории Франции в момент обращения с соответствующей просьбой. Согласно документу, осведомители должны были получить возможность просить о политическом убежище в консульствах республики.

Ранее Лайф сообщал, что лондонский суд разрешил экстрадицию Ассанжа в США. В случае выдачи Соединённым Штатам основателю WikiLeaks грозит тюремное заключение сроком до 175 лет. Вашингтон пытался добиться экстрадиции с момента задержания Ассанжа в 2019 году. Однако журналист обжаловал решение. Суд Лондона разрешил ему сделать это.

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Напомним, слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США проходили в Лондоне с начала сентября прошлого года. В 2010 году после множества публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке, об условиях содержания людей в американской тюрьме Гуантанамо, основатель WikiLeaks бежал в Швецию, где планировал получить защиту, однако вскоре был обвинён в преступлениях на сексуальной почве. Затем Ассанж долгое время прятался в Посольстве Эквадора в Великобритании. После того как журналиста лишили убежища, его арестовала британская полиция.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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