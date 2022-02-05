Контрольный матч сборной России по хоккею против Латвии не состоится из-за ковида

Тренировочная игра мужской олимпийской сборной России по хоккею против команды Латвии не состоится. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе национальной команды.

"Матч отменён", — сказали в пресс-службе.

Встреча должна была пройти 5 февраля на стадионе National Indoor Stadium. Вместо неё сборная России проведёт тренировку.

3 февраля стало известно, что тесты на коронавирус у семерых хоккеистов сборной Латвии по прилёте в Пекин дали положительный результат. Команда России первый матч на Олимпиаде проведёт 9 февраля против Швейцарии. Латвия 10 февраля стартует игрой со Швецией.