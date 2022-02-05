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Контрольный матч сборной России по хоккею против Латвии не состоится из-за ковида

Игра должна была пройти 5 февраля. Ранее стало известно, что тесты на коронавирус у семерых латвийских хоккеистов по прилёте в Пекин на Олимпиаду дали положительный результат.

5 февраля, 00:32

Тренировка сборной России по хоккею перед стартом Олимпиады в Пекине © Instagram / olympic_russia

Тренировочная игра мужской олимпийской сборной России по хоккею против команды Латвии не состоится. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе национальной команды.

"Матч отменён", — сказали в пресс-службе.

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Встреча должна была пройти 5 февраля на стадионе National Indoor Stadium. Вместо неё сборная России проведёт тренировку.

3 февраля стало известно, что тесты на коронавирус у семерых хоккеистов сборной Латвии по прилёте в Пекин дали положительный результат. Команда России первый матч на Олимпиаде проведёт 9 февраля против Швейцарии. Латвия 10 февраля стартует игрой со Швецией.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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