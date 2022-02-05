Контрольный матч сборной России по хоккею против Латвии не состоится из-за ковида
Игра должна была пройти 5 февраля. Ранее стало известно, что тесты на коронавирус у семерых латвийских хоккеистов по прилёте в Пекин на Олимпиаду дали положительный результат.
Тренировка сборной России по хоккею перед стартом Олимпиады в Пекине © Instagram / olympic_russia
Тренировочная игра мужской олимпийской сборной России по хоккею против команды Латвии не состоится. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе национальной команды.
"Матч отменён", — сказали в пресс-службе.
Встреча должна была пройти 5 февраля на стадионе National Indoor Stadium. Вместо неё сборная России проведёт тренировку.
3 февраля стало известно, что тесты на коронавирус у семерых хоккеистов сборной Латвии по прилёте в Пекин дали положительный результат. Команда России первый матч на Олимпиаде проведёт 9 февраля против Швейцарии. Латвия 10 февраля стартует игрой со Швецией.
Ранее глава Олимпийского комитета РФ (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о ситуации с ковидом в сборной России по хоккею на Олимпиаде.
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