В РКК "Энергия" рассказали о просьбе США снизить орбиту МКС на постоянной основе

"По просьбе американцев для обеспечения условий проведения их экспериментов мы будем переходить на другую орбиту. Теперь будем летать не на орбите 419 километров, а на три километра меньше — 416 километров", — пояснил Муртазин в беседе с ТАСС.

Ранее генеральный конструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьёв сообщил, что США попросили Россию разработать сценарий затопления МКС. Срок эксплуатации станции истекает в 2024 году. А в ноябре сообщалось, что "Энергия" займётся разработкой эскиза новой орбитальной станции (РОСС). Проект будет готов в ближайшие год-полтора, отметил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. По его словам, РОСС станет прообразом модулей, которые в перспективе РФ отправит к другим планетам. Рогозин подчеркнул, что станция будет отличаться от того, что существует сегодня в этой отрасли. Планируется, что она будет вести контроль не только за тем, что находится под ней, но и за космическим пространством вокруг.