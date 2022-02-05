В РКК "Энергия" рассказали о просьбе США снизить орбиту МКС на постоянной основе
Теперь полёты будут происходить на три километра ниже, не 419, а 416 километров от Земли, пояснил начальник отдела баллистики корпорации Рафаил Муртазин.
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США попросили Россию снизить орбиту Международной космической станции (МКС) на несколько километров на постоянной основе. Об этом сообщил начальник отдела баллистики ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в "Роскосмос") Рафаил Муртазин.
"По просьбе американцев для обеспечения условий проведения их экспериментов мы будем переходить на другую орбиту. Теперь будем летать не на орбите 419 километров, а на три километра меньше — 416 километров", — пояснил Муртазин в беседе с ТАСС.
По его словам, такая орбита МКС может поддерживаться вплоть до принятия решения о затоплении станции.
Ранее генеральный конструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьёв сообщил, что США попросили Россию разработать сценарий затопления МКС. Срок эксплуатации станции истекает в 2024 году. А в ноябре сообщалось, что "Энергия" займётся разработкой эскиза новой орбитальной станции (РОСС). Проект будет готов в ближайшие год-полтора, отметил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. По его словам, РОСС станет прообразом модулей, которые в перспективе РФ отправит к другим планетам. Рогозин подчеркнул, что станция будет отличаться от того, что существует сегодня в этой отрасли. Планируется, что она будет вести контроль не только за тем, что находится под ней, но и за космическим пространством вокруг.
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