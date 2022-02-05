Депутат Рады Чёрный: США запретили Зеленскому ехать на открытие Олимпиады в Пекине
Других причин отсутствия президента Украины в столице Китая парламентарий не видит. По его словам, Зеленский мог серьёзно продвинуть отношения Киева с одной из ведущих мировых держав.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Чёрный заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог посетить открытие Олимпийских игр в Пекине из-за "прямого запрета" со стороны США.
Парламентарий напомнил, что Олимпиада — это символ мира, по традиции многие главы государства собирались посетить открытие соревнований. Однако некоторые западные страны призвали бойкотировать состязания, проходящие в Китае.
"Судя по всему, в отношении нашего президента Зеленского кураторы из США тоже ввели санкции — запрет на въезд в Китай! Как ещё можно объяснить его отсутствие на таком эпохальном мероприятии, где он мог не только продвинуть наши отношения с одной из ведущих мировых держав и организатором Игр — Китаем, но и неформально попытаться решить вопросы, которые жизненно важны сегодня для страны… И просто перейти от слов и громких обещаний к делу. Но кто ж ему позволит?" — написал Чёрный в "Фейсбуке".
Депутат добавил, что руководство Украины не думает о спорте и спортивных достижениях, и напомнил, что украинским атлетам запретили фотографироваться с россиянами.
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Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал чудовищными языковые запреты для украинских олимпийцев в Пекине. По словам гостя нового выпуска шоу "Дайте сказать", украинский спорт говорит на русском языке и никакие лицемерные законы этого не изменят.
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