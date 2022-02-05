Агентство Bloomberg сообщило о "вторжении" России на Украину, а затем удалило заголовок

Агентство Bloomberg на своём сайте опубликовало заголовок о "вторжении" России на Украину, однако затем признало ошибку и удалило его.

Агентство Bloomberg ошибочно сообщило о "вторжении" России на Украину © Bloomberg

"Мы подготавливаем заголовки для множества сценариев, и заголовок "Россия вторгается на Украину" был непреднамеренно опубликован около 16:00 по восточному времени (около 00:00 мск 5 февраля. — Прим. Лайфа) на нашем сайте", — заявила редакция агентства, отметив, что "глубоко сожалеет об ошибке".

В редакции добавили, что начали расследование этого инцидента.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уличил американские СМИ в публикации фейков об Украине. По его словам, то, что это непроверенная, искажённая и провокационная информация, становится очевидно для всех.