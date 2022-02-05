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Агентство Bloomberg сообщило о "вторжении" России на Украину, а затем удалило заголовок

В редакции пояснили, что заранее "подготавливают заголовки для множества сценариев". Этот был выпущен непреднамеренно, начато расследование.

5 февраля, 01:42

Украинские военные © Facebook / GeneralStaff.ua

Агентство Bloomberg на своём сайте опубликовало заголовок о "вторжении" России на Украину, однако затем признало ошибку и удалило его.

Агентство Bloomberg ошибочно сообщило о "вторжении" России на Украину © Bloomberg

Агентство Bloomberg ошибочно сообщило о "вторжении" России на Украину © Bloomberg

"Мы подготавливаем заголовки для множества сценариев, и заголовок "Россия вторгается на Украину" был непреднамеренно опубликован около 16:00 по восточному времени (около 00:00 мск 5 февраля. — Прим. Лайфа) на нашем сайте", — заявила редакция агентства, отметив, что "глубоко сожалеет об ошибке".

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В редакции добавили, что начали расследование этого инцидента.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уличил американские СМИ в публикации фейков об Украине. По его словам, то, что это непроверенная, искажённая и провокационная информация, становится очевидно для всех.

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В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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