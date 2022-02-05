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В Подмосковье самосвал снёс пешеходный переход на Горьковском шоссе

По предварительным данным, водитель забыл опустить кузов, в результате конструкция обрушилась на машину. Мужчина выжил, его госпитализировали.

5 февраля, 02:27
<p>© LIFE</p>

© LIFE

В Московской области самосвал снёс крытый пешеходный переход над Горьковским шоссе. Об этом Лайфу сообщил источник. Инцидент произошёл в районе Балашихи.

В Подмосковье самосвал снёс пешеходный переход на Горьковском шоссе © LIFE

По предварительным данным, водитель забыл опустить кузов, в результате конструкция обрушилась на машину. Из сильно деформированной кабины мужчину пришлось вытаскивать спасателям.

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Водителя доставили в больницу, степень его травм уточняется. Движение по Горьковскому шоссе затруднено и осуществляется по дублёрам.

Ранее в Подмосковье на Дмитровском шоссе фура снесла подъёмник с рабочим, он погиб на месте. В соцсетях появилось видео ДТП.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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