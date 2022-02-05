В Подмосковье самосвал снёс пешеходный переход на Горьковском шоссе
По предварительным данным, водитель забыл опустить кузов, в результате конструкция обрушилась на машину. Мужчина выжил, его госпитализировали.
© LIFE
В Московской области самосвал снёс крытый пешеходный переход над Горьковским шоссе. Об этом Лайфу сообщил источник. Инцидент произошёл в районе Балашихи.
В Подмосковье самосвал снёс пешеходный переход на Горьковском шоссе © LIFE
По предварительным данным, водитель забыл опустить кузов, в результате конструкция обрушилась на машину. Из сильно деформированной кабины мужчину пришлось вытаскивать спасателям.
Водителя доставили в больницу, степень его травм уточняется. Движение по Горьковскому шоссе затруднено и осуществляется по дублёрам.
Ранее в Подмосковье на Дмитровском шоссе фура снесла подъёмник с рабочим, он погиб на месте. В соцсетях появилось видео ДТП.
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