Федерация журналистов призвала Европу не использовать СМИ как оружие в украинском кризисе

Базирующаяся в Брюсселе Международная федерация журналистов (International Federation of Journalists, IFJ) призвала европейские страны не использовать СМИ как оружие в политическом кризисе между Украиной и Россией. Об этом говорится в сообщении МФЖ, которое опубликовано на сайте организации.

Данное заявление прозвучало на фоне прекращения вещания телеканала RT DE в Германии и ответной меры РФ в виде запрета вещания немецкой медиакомпании Deutsche Welle в России. В связи с этим в IFJ призвали "не использовать СМИ как поле политического футбола".