Федерация журналистов призвала Европу не использовать СМИ как оружие в украинском кризисе
Данное заявление прозвучало на фоне прекращения вещания телеканала RT DE в Германии и ответной меры РФ в виде запрета вещания немецкой медиакомпании Deutsche Welle в России.
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Базирующаяся в Брюсселе Международная федерация журналистов (International Federation of Journalists, IFJ) призвала европейские страны не использовать СМИ как оружие в политическом кризисе между Украиной и Россией. Об этом говорится в сообщении МФЖ, которое опубликовано на сайте организации.
Данное заявление прозвучало на фоне прекращения вещания телеканала RT DE в Германии и ответной меры РФ в виде запрета вещания немецкой медиакомпании Deutsche Welle в России. В связи с этим в IFJ призвали "не использовать СМИ как поле политического футбола".
"Международная федерация журналистов и Европейская федерация журналистов призывают власти стран Европы, где повышенная напряжённость вокруг кризиса между Россией и Украиной привела к усилению ограничений и угроз в отношении СМИ, избегать использования СМИ в качестве оружия в этом кризисе. Право на неограниченный доступ к информации — это фундаментальное право. Мы призываем власти не использовать СМИ как поле политического футбола", — говорится в заявлении МФЖ.
Напомним, 2 февраля Комиссия по надзору за СМИ Германии запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в стране из-за отсутствия лицензии. У компании есть четыре недели, чтобы оспорить данное решение в административном суде. Зампредседателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа назвал это решение беспределом. А МИД России опубликовал список ответных мер: закрытие корпункта Deutsche Welle в России, а также аннулирование аккредитации всех его сотрудников. В немецком медиахолдинге поспешили обвинить Москву в чрезмерности подобных мер, а также пообещали обжаловать их в суде. А в МИД ФРГ заявили, что меры РФ против DW вносят напряжённость в германо-российские отношения. Московское бюро Deutsche Welle должно было закрыться 4 февраля по решению российской власти. Но оно продолжило свою работу. Днём 4 февраля сообщалось, что Deutsche Welle продолжает вещание в России, несмотря на запрет. Позднее стало известно, что московское бюро телеканала всё-таки закрылось после решения РФ запретить вещание медиакомпании на территории страны.
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