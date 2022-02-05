Госдеп поддержал Deutsche Welle после принятия в России мер против медиакомпании

При этом Прайс никак не отреагировал на прекращение вещания телеканала RT DE на территории Германии. Как отметил представитель Госдепа, Вашингтон солидарен с Берлином и телеканалом Deutsche Welle.

Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев после запрета вещания Deutsche Welle в РФ призвал к новым санкциям. По его словам, эта мера неравная, так как RT в Германии смотрели миллионы, а Deutsche Welle в России — сотни тысяч зрителей.