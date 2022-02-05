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Госдеп поддержал Deutsche Welle после принятия в России мер против медиакомпании

Как отметил представитель дипведомства Соединённых Штатов Нед Прайс, Вашингтон солидарен с Берлином и DW. При этом он никак не отреагировал на прекращение вещания RT DE на территории Германии.

5 февраля, 03:01
<p>Корпункт телерадиокомпании Deutsche Welle в Москве © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Корпункт телерадиокомпании Deutsche Welle в Москве © ТАСС / Владимир Гердо

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США осуждают решение России закрыть офис немецкого телеканала Deutsche Welle в Москве.

"США осуждают решение Правительства России закрыть московское бюро Deutsche Welle", — написал он в "Твиттере".

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При этом Прайс никак не отреагировал на прекращение вещания телеканала RT DE на территории Германии. Как отметил представитель Госдепа, Вашингтон солидарен с Берлином и телеканалом Deutsche Welle.

Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев после запрета вещания Deutsche Welle в РФ призвал к новым санкциям. По его словам, эта мера неравная, так как RT в Германии смотрели миллионы, а Deutsche Welle в России — сотни тысяч зрителей.

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Напомним, 2 февраля Комиссия по надзору за СМИ Германии запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в стране из-за отсутствия лицензии. У компании есть четыре недели, чтобы оспорить данное решение в административном суде. Зампредседателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа назвал это решение беспределом. А МИД России опубликовал список ответных мер: закрытие корпункта Deutsche Welle в России, а также аннулирование аккредитации всех его сотрудников. В немецком медиахолдинге поспешили обвинить Москву в чрезмерности подобных мер, а также пообещали обжаловать их в суде. А в МИД ФРГ заявили, что меры РФ против DW вносят напряжённость в германо-российские отношения. Московское бюро Deutsche Welle должно было закрыться 4 февраля по решению российской власти. Но оно продолжило свою работу. Днём 4 февраля сообщалось, что Deutsche Welle продолжает вещание в России, несмотря на запрет. Позднее стало известно, что московское бюро телеканала всё-таки закрылось после решения РФ запретить вещание медиакомпании на территории страны.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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