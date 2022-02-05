Онколог Михеева объяснила, кому особенно важно проходить регулярный скрининг рака

В профилактике онкологических заболеваний огромное значение имеет, ведёт человек здоровый образ жизни или нет. Об этом рассказала врач-онколог, кандидат медицинских наук, завотделением противоопухолевой лекарственной терапии ГБУЗ "Клиническая больница Святителя Луки" Юлия Михеева.

"Это и здоровое питание, и полноценный отдых, занятия спортом, конечно, отказ от вредных привычек, таких как курение, минимизация стрессовых ситуаций", — сказала врач с беседе с газетой "Петербургский дневник".

По её словам, научно доказано, что курение является фактором риска развития таких видов рака, как рак лёгких и мочевого пузыря. Поэтому чем больше человек курит, тем выше у него риск заболеть. Также Михеева отметила необходимость регулярного скрининга онкозаболеваний.

"Безусловно, в России, как во всём мире, разработаны скрининговые программы по раннему выявлению различных онкологических заболеваний. Важно постоянно проходить профилактические осмотры, огромное значение имеет диспансеризация. Особо важно помнить про скрининг людям, у которых есть родственники с онкологическими заболеваниями", — заключила доктор.