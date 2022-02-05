Daily Express: Быстрое насыщение во время приёма пищи может оказаться симптомом рака
Специалисты отмечают, что появление одного или нескольких признаков является сигналом к тому, что человеку необходимо проконсультироваться с врачом и пройти обследование.
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Одним из симптомов рака поджелудочной железы может быть быстрое насыщение во время приёма пищи. Кроме этого, на заболевание может указывать озноб, повышенная температура тела и чувство слабости. Об этом британской газете Daily Express рассказали в благотворительной организации Pancreatic Cancer UK.
По их данным, рак поджелудочной железы может также привести к проблемам с глотанием, вызвать нарушение пищеварения, потерю аппетита и частое чувство тошноты. Специалисты отмечают, что появление одного или нескольких перечисленных симптомов не всегда говорит о том, что у человека рак. Однако это является сигналом к тому, что необходимо пойти к врачу на консультацию. По словам специалистов, этот вид онкологии сложно диагностировать, поэтому очень часто пациенты обращаются к врачам уже на поздних стадиях, когда заболевание не поддаётся лечению.
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