Daily Express: Быстрое насыщение во время приёма пищи может оказаться симптомом рака

Одним из симптомов рака поджелудочной железы может быть быстрое насыщение во время приёма пищи. Кроме этого, на заболевание может указывать озноб, повышенная температура тела и чувство слабости. Об этом британской газете Daily Express рассказали в благотворительной организации Pancreatic Cancer UK.

По их данным, рак поджелудочной железы может также привести к проблемам с глотанием, вызвать нарушение пищеварения, потерю аппетита и частое чувство тошноты. Специалисты отмечают, что появление одного или нескольких перечисленных симптомов не всегда говорит о том, что у человека рак. Однако это является сигналом к тому, что необходимо пойти к врачу на консультацию. По словам специалистов, этот вид онкологии сложно диагностировать, поэтому очень часто пациенты обращаются к врачам уже на поздних стадиях, когда заболевание не поддаётся лечению.