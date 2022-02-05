В США назвали единственную ракету, способную отразить гиперзвуковое оружие
Вместе с тем сегодня Америка разрабатывает снаряд, который будет способен развивать гиперзвуковую скорость.
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Единственная ракета, стоящая на вооружении США, которая может быть эффективно использована против гиперзвукового оружия, — это ракета Standard Missile 6 (SM-6). Об этом рассказал вице-адмирал Военно-морских сил США Джон Хилл.
"Вся идея заключалась в том, чтобы справиться с манёвром на высокой скорости. [SM-6] действительно единственная гиперзвуковая оборона в стране", — приводит его слова The Drive.
На сегодняшний день у Соединённых Штатов есть две версии ракеты SM-6 — Block I и Block IA. Именно о них, вероятно, говорит американский адмирал. Однако также на сегодняшний день США разрабатывают SM-6 Block IB, которая, как ожидается, будет развивать гиперзвуковую скорость.
Напомним, 24 декабря российские военные впервые провели залповый пуск гиперзвуковых ракет "Циркон". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил надежду на то, что успешные испытания этого оружия окажут влияние на Запад. Позже Великобритания заявила о желании начать разработку собственных гиперзвуковых ракет из-за того, что аналогичное оружие имеется у России.
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