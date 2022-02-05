В США назвали единственную ракету, способную отразить гиперзвуковое оружие

Единственная ракета, стоящая на вооружении США, которая может быть эффективно использована против гиперзвукового оружия, — это ракета Standard Missile 6 (SM-6). Об этом рассказал вице-адмирал Военно-морских сил США Джон Хилл.

"Вся идея заключалась в том, чтобы справиться с манёвром на высокой скорости. [SM-6] действительно единственная гиперзвуковая оборона в стране", — приводит его слова The Drive.