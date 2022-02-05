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В США назвали единственную ракету, способную отразить гиперзвуковое оружие

Вместе с тем сегодня Америка разрабатывает снаряд, который будет способен развивать гиперзвуковую скорость.

5 февраля, 06:28

© Pixabay

Единственная ракета, стоящая на вооружении США, которая может быть эффективно использована против гиперзвукового оружия, — это ракета Standard Missile 6 (SM-6). Об этом рассказал вице-адмирал Военно-морских сил США Джон Хилл.

"Вся идея заключалась в том, чтобы справиться с манёвром на высокой скорости. [SM-6] действительно единственная гиперзвуковая оборона в стране", — приводит его слова The Drive.

На сегодняшний день у Соединённых Штатов есть две версии ракеты SM-6 — Block I и Block IA. Именно о них, вероятно, говорит американский адмирал. Однако также на сегодняшний день США разрабатывают SM-6 Block IB, которая, как ожидается, будет развивать гиперзвуковую скорость.

Глава Пентагона решил ускорить разработку гиперзвукового оружия

Глава Пентагона решил ускорить разработку гиперзвукового оружия

Напомним, 24 декабря российские военные впервые провели залповый пуск гиперзвуковых ракет "Циркон". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил надежду на то, что успешные испытания этого оружия окажут влияние на Запад. Позже Великобритания заявила о желании начать разработку собственных гиперзвуковых ракет из-за того, что аналогичное оружие имеется у России.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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