Тайвань осудил заявление Москвы и Пекина касаемо принципа "одного Китая"

Власти Тайваня выразили протест в связи с заявлением президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина касаемо принципа "одного Китая". Соответствующее заявление опубликовало внешнеполитическое ведомство острова.

"На этой встрече КНР и Россия опубликовали заявление, в котором вновь подтвердили свою приверженность принципу "одного Китая", <...> мы выражаем по данному поводу решительный протест", — говорится в заявлении.