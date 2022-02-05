Тайвань осудил заявление Москвы и Пекина касаемо принципа "одного Китая"
Там обвинили КНР в попытках принуждать другие государства принимать решения против собственной воли.
© ТАСС / Дружинин Алексей
Власти Тайваня выразили протест в связи с заявлением президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина касаемо принципа "одного Китая". Соответствующее заявление опубликовало внешнеполитическое ведомство острова.
"На этой встрече КНР и Россия опубликовали заявление, в котором вновь подтвердили свою приверженность принципу "одного Китая", <...> мы выражаем по данному поводу решительный протест", — говорится в заявлении.
Тайваньские дипломаты обвинили Пекин в том, что тот якобы принуждает другие государства, а также крупные международные компании предпринимать те или иные решения вопреки их воле.
Напомним, что 4 февраля президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Китай. В рамках поездки в Пекине состоялись переговоры Путина и Си Цзиньпина, в ходе которых китайская сторона поддержала выдвинутые Россией предложения по формированию долгосрочных гарантий безопасности в Европе. Кроме того, Россия подтвердила приверженность принципу "одного Китая", признав Тайвань неотъемлемой частью Китайской Народной Республики. Всего по итогам встречи Путина и Си Цзиньпина РФ и КНР приняли 16 документов, касающихся сотрудничества стран в разных сферах, в том числе было опубликовано совместное заявление государств о международных отношениях.
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