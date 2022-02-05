НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Власти Забайкалья ввели режим повышенной готовности из-за бездомных собак

Такое решение обеспечит благоприятные условия для контроля за отловом животных и повысит уровень безопасности граждан в населённых пунктах.

5 февраля, 05:45
<p>© Pixabay</p>

© Pixabay

Власти Забайкальского края ввели режим повышенной готовности в связи с участившимися случаями нападения бездомных животных на людей. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Осипов.

"В Забайкальском крае начал действовать режим повышенной готовности в связи с угрозой нападений безнадзорных животных на людей на территориях населённых пунктов", — говорится на сайте местной администрации.

В пресс-службе правительства уточнили, что режим повышенной готовности поможет тщательнее контролировать запрет на кормление безнадзорных собак, их выгул в отсутствие хозяев, а также обеспечит условия для отлова бездомных животных. Кроме того, Госветслужбе поручено решить проблему с временными приютами и определить уровень потребности в постоянных.

Стая бездомных собак напала на ребёнка в центре Уфы, его спас дворник

Стая бездомных собак напала на ребёнка в центре Уфы, его спас дворник

Лайф рассказывал, что в последнее время в регионах России участились случаи нападения собак на жителей. Например, на Сахалине бездомные собаки атаковали двух маленьких детей. Если шестилетнего мальчика от укусов спас толстый комбинезон, то четырёхлетней девочке досталось серьёзнее — дворняга несколько раз укусила её за лицо. А в Якутске мужчина отбился от стаи собак, задушив одну из них голыми руками. Трагедия произошла в Забайкалье — 22 января в селе Домна семилетнюю девочку насмерть загрызла стая собак, когда она возвращалась из музыкальной школы.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1