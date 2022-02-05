Власти Забайкалья ввели режим повышенной готовности из-за бездомных собак
Такое решение обеспечит благоприятные условия для контроля за отловом животных и повысит уровень безопасности граждан в населённых пунктах.
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Власти Забайкальского края ввели режим повышенной готовности в связи с участившимися случаями нападения бездомных животных на людей. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Осипов.
"В Забайкальском крае начал действовать режим повышенной готовности в связи с угрозой нападений безнадзорных животных на людей на территориях населённых пунктов", — говорится на сайте местной администрации.
В пресс-службе правительства уточнили, что режим повышенной готовности поможет тщательнее контролировать запрет на кормление безнадзорных собак, их выгул в отсутствие хозяев, а также обеспечит условия для отлова бездомных животных. Кроме того, Госветслужбе поручено решить проблему с временными приютами и определить уровень потребности в постоянных.
Лайф рассказывал, что в последнее время в регионах России участились случаи нападения собак на жителей. Например, на Сахалине бездомные собаки атаковали двух маленьких детей. Если шестилетнего мальчика от укусов спас толстый комбинезон, то четырёхлетней девочке досталось серьёзнее — дворняга несколько раз укусила её за лицо. А в Якутске мужчина отбился от стаи собак, задушив одну из них голыми руками. Трагедия произошла в Забайкалье — 22 января в селе Домна семилетнюю девочку насмерть загрызла стая собак, когда она возвращалась из музыкальной школы.
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