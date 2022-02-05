Власти Забайкалья ввели режим повышенной готовности из-за бездомных собак

"В Забайкальском крае начал действовать режим повышенной готовности в связи с угрозой нападений безнадзорных животных на людей на территориях населённых пунктов", — говорится на сайте местной администрации.

В пресс-службе правительства уточнили, что режим повышенной готовности поможет тщательнее контролировать запрет на кормление безнадзорных собак, их выгул в отсутствие хозяев, а также обеспечит условия для отлова бездомных животных. Кроме того, Госветслужбе поручено решить проблему с временными приютами и определить уровень потребности в постоянных.