Капризов надел игровой свитер Овечкина в мастер-шоу "Матча звёзд НХЛ" и исполнил буллит

Российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов поучаствовал в конкурсе на самое эффектное исполнение буллита в рамках мастер-шоу "Матча звёзд Национальной хоккейной лиги" (НХЛ). Для этого 24-летний форвард надел джерси своего соотечественника из "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, который пропускает звёздный уик-энд из-за коронавируса.

everything about this was gr8 pic.twitter.com/BrP0UdET3J — Washington Capitals (@Capitals) February 5, 2022

Перед исполнением броска Капризов снял форму "Уайлд", под ней оказался свитер "Вашингтона" с фамилией "Овечкин". Кроме того, Капризов спародировал ритуал капитана "Кэпиталз" и полил лёд из бутылки.

В итоге шайбу Капризов забросил, однако победителем конкурса стал защитник клуба "Вегас Голден Найтс" Алекс Пьетранжело. Тем не менее Ови оценил поступок соотечественника и написал в "Твиттере": "Неплохо!".