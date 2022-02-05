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Капризов надел игровой свитер Овечкина в мастер-шоу "Матча звёзд НХЛ" и исполнил буллит

Россиянин забросил шайбу, но победителем конкурса выбрали другого хоккеиста. Тем не менее Капризов удостоился похвалы от капитана "Вашингтона", который пропускает звёздный уик-энд из-за ковида.

5 февраля, 05:27

Кирилл Капризов. Кадр видео © Twitter / Capitals

Российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов поучаствовал в конкурсе на самое эффектное исполнение буллита в рамках мастер-шоу "Матча звёзд Национальной хоккейной лиги" (НХЛ). Для этого 24-летний форвард надел джерси своего соотечественника из "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, который пропускает звёздный уик-энд из-за коронавируса.

Перед исполнением броска Капризов снял форму "Уайлд", под ней оказался свитер "Вашингтона" с фамилией "Овечкин". Кроме того, Капризов спародировал ритуал капитана "Кэпиталз" и полил лёд из бутылки.

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В итоге шайбу Капризов забросил, однако победителем конкурса стал защитник клуба "Вегас Голден Найтс" Алекс Пьетранжело. Тем не менее Ови оценил поступок соотечественника и написал в "Твиттере": "Неплохо!".

Мастер-шоу состоялось в городе Парадайс (штат Невада) в ночь на 5 февраля, а в ночь на 6-е пройдёт "Матч звёзд НХЛ".

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Ранее игрок "Вашингтона" рассказал о вредной привычке Овечкина, на которую он регулярно тратится.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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