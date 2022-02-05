Губерниев назвал быдлотой украинских фанатов, оскорблявших россиян на ЧЕ по мини-футболу

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил поведение украинских болельщиков во время матча в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу против сборной России. Голос российского биатлона отметил, что "уровень культуры быдла зашкаливает".

Как сообщалось ранее, украинские фанаты во время матча скандировали националистические лозунги. С трибун, где они находились, неоднократно доносились оскорбительные кричалки в адрес россиян. В частности, не раз прозвучал русофобский лозунг "Кто не скачет, тот москаль". Кроме того, собравшиеся призывали к насилию в отношении граждан РФ.

"Кто обзывается — тот сам так называется, классика же. Уровень культуры быдла зашкаливает. Есть замечательные украинские болельщики, а есть быдлоты, вот на матче и были быдлоты. Это преступники, достойные наследники фашистов. По-другому их тяжело назвать. Их не интересует футбол, им надо, чтобы мы обсуждали, мы их обсуждаем", — сказал Губерниев в беседе с порталом metaratings.

Комментатор добавил, что следил за матчем, который выдался весьма напряжённым, и поздравил сборную России с выходом в финал ЧЕ.

"Мы рады, когда спорт выходит на первое место. Мне сегодня с одним уже хватило, когда были не связанные со спортом темы. Сегодня была игра величайших соперников, я рад, что Россия победила. Нам нужно побольше таких матчей, "Спартак" против киевского "Динамо" пусть играет, сборные в большом футболе ждём, когда сыграют друг против друга. Это спортивное, доброе и историческое противостояние. Я за то, чтобы мы с Украиной спорили на спортивных полях", — подчеркнул Губерниев.

Поведение украинских фанатов также прокомментировал глава Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев, отметивший, что ему было неприятно слышать эти выкрики. По словам Алиева, УЕФА делал предупреждения и просил не скандировать политических лозунгов в адрес соперника.

"Тем не менее толпа фанатов всё равно продолжала это делать. И наши футболисты, и тренеры это слышали. Я благодарен им за то, что после нашей установки они не велись ни на одну провокацию или выкрик. Они выдержали, и это позволило нам выиграть", — сказал он в интервью "Матч ТВ", подчеркнув, что между официальными лицами двух сборных прекрасные отношения.