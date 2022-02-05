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Украина предложила Азербайджану использовать свои газовые хранилища

По словам украинского замминистра энергетики Демченкова, "это поспособствует энергетической безопасности Европы".

5 февраля, 05:46

Газоизмерительная станция на Украине © ИТАР-ТАСС / Виталий Грабар

Замминистра энергетики Украины по европейской интеграции Ярослав Демченков предложил Азербайджану использовать газовые хранилища Незалежной. По его словам, "это поспособствует энергетической безопасности Европы".

"Реверсы на базе Трансбалканского трубопровода и использование огромных подземных хранилищ газа на Украине способны помочь увеличить поставки газа из Азербайджана в ЕС и дополнительно укрепить надёжность поставок природного газа в регион", — цитирует Демченкова пресс-служба украинского Минэнерго.

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Он добавил, что Баку является стратегическим партнёром Киева в сфере энергетики, особенно по вопросам развития нефтегазового комплекса.

Ранее сообщалось, что "Газпром" почти в два раза увеличил суточный транзит газа в Евросоюз через Украину.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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