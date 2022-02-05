Украина предложила Азербайджану использовать свои газовые хранилища

Замминистра энергетики Украины по европейской интеграции Ярослав Демченков предложил Азербайджану использовать газовые хранилища Незалежной. По его словам, "это поспособствует энергетической безопасности Европы".

"Реверсы на базе Трансбалканского трубопровода и использование огромных подземных хранилищ газа на Украине способны помочь увеличить поставки газа из Азербайджана в ЕС и дополнительно укрепить надёжность поставок природного газа в регион", — цитирует Демченкова пресс-служба украинского Минэнерго.

Он добавил, что Баку является стратегическим партнёром Киева в сфере энергетики, особенно по вопросам развития нефтегазового комплекса.