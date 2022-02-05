Безработные россияне смогут подать заявление на обучение онлайн
Образовательные программы подберёт карьерный консультант в соответствии с предпочтениями соискателя, уточнили в Минтруда, добавив, что услуга профориентации будет доступна в любом центре занятости.
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Безработные граждане РФ смогут подать заявление на обучение онлайн через портал "Работа в России". Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.
"Безработным гражданам для подачи заявления на обучение больше не нужно будет очно посещать центры занятости. Это можно будет сделать дистанционно через личный кабинет портала "Работа в России". Образовательные программы подберёт карьерный консультант в соответствии с их предпочтениями", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что услуга профориентации будет доступна всем гражданам в любом центре занятости вне зависимости от места проживания или регистрации. Это поможет соискателям определить направление карьерного развития. По итогам будут выдаваться рекомендации по возможным вариантам профессионального обучения для повышения навыков.
Ранее Лайф рассказывал, что в России утвердили новый порядок регистрации безработных. На учёт такие граждане смогут вставать дистанционно, а работу центров занятости начнут постепенно переводить на единую цифровую платформу "Работа в России".
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