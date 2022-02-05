Безработные россияне смогут подать заявление на обучение онлайн

Безработные граждане РФ смогут подать заявление на обучение онлайн через портал "Работа в России". Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

"Безработным гражданам для подачи заявления на обучение больше не нужно будет очно посещать центры занятости. Это можно будет сделать дистанционно через личный кабинет портала "Работа в России". Образовательные программы подберёт карьерный консультант в соответствии с их предпочтениями", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что услуга профориентации будет доступна всем гражданам в любом центре занятости вне зависимости от места проживания или регистрации. Это поможет соискателям определить направление карьерного развития. По итогам будут выдаваться рекомендации по возможным вариантам профессионального обучения для повышения навыков.