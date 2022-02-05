Число смертей от коронавируса в США превысило 900 тысяч

Всего с начала пандемии в Соединённых Штатах от последствий CoViD-19 умерло 900 334 человека. При этом свыше 60 тысяч летальных исходов было зафиксировано только за последние четыре недели. Телеканал CNN отмечает, что каждая третья смерть от ковида в США произошла в период с ноября 2020-го по февраль 2021-го.