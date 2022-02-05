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Число смертей от коронавируса в США превысило 900 тысяч

При этом свыше 60 тысяч летальных исходов были зафиксированы только за последние четыре недели. Каждая третья смерть от ковида в США произошла в период с ноября 2020-го по февраль 2021-го, пишет CNN.

5 февраля, 06:28

Коронавирус в США © Pixabay

Число жертв коронавируса в США превысило 900 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Всего с начала пандемии в Соединённых Штатах от последствий CoViD-19 умерло 900 334 человека. При этом свыше 60 тысяч летальных исходов было зафиксировано только за последние четыре недели. Телеканал CNN отмечает, что каждая третья смерть от ковида в США произошла в период с ноября 2020-го по февраль 2021-го.

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Заразилось коронавирусом за всё время 76,2 миллиона американцев (более 17 миллионов за последние четыре недели).

Ранее генетик Андрей Исаев назвал сроки спада заболеваемости ковидом в России.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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