Услуги сантехников и электриков подорожали за год более чем на 20%

В России за 2021 год стоимость услуг сантехников и электриков выросла более чем на 20%. По мнению специалистов, это связано с ростом цен на расходные материалы и инструменты. Кроме того, мастера стали включать в стоимость своих услуг налог, который они платят на доходы как самозанятые.

По данным сервиса YouDo, по сравнению с 2020 годом стоимость вызова сантехника увеличилась на 25% (до 3,2 тысячи рублей), а вызов электрика подорожал на 22% (до пяти тысяч), сообщает "Коммерсант". Услуги мастера на час тоже поднялись в цене — до 2,7 тысячи рублей. А вызов помощника по переезду теперь обойдётся россиянам в 5,5 тысячи. По мнению руководителя маркетинговых проектов сервиса "Авито Услуги" Ивана Чулкова, цены на услуги мастеров в этом году могут ещё подрасти.

"В первую очередь это произойдёт за счёт продолжающегося роста спроса, так как всё больше людей готовы делегировать решение бытовых задач. Кроме того, продолжают расти цены на автомобильное топливо, материалы и иные составляющие себестоимости", — пояснил он.