Ракета-носитель "Союз-2.1а" с военным спутником стартовала с Плесецка

Пуск состоялся 5 февраля в 10:00 утра мск с пусковой установки № 4 площадки № 43. Отмечается, что все предполётные проверки, как и сам старт ракеты, прошли штатно. Контроль за пуском и полётом "Союза" осуществлялся с наземного автоматизированного комплекса управления. Как добавили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны, ракета-носитель выведет на орбиту Земли военный спутник.