Ракета-носитель "Союз-2.1а" с военным спутником стартовала с Плесецка
Контроль за пуском и полётом осуществлялся с наземного автоматизированного комплекса управления.
© ТАСС / Минобороны РФ
Минобороны сообщило об успешном запуске ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Плесецк в Архангельской области под руководством Космических войск ВКС России.
Пуск состоялся 5 февраля в 10:00 утра мск с пусковой установки № 4 площадки № 43. Отмечается, что все предполётные проверки, как и сам старт ракеты, прошли штатно. Контроль за пуском и полётом "Союза" осуществлялся с наземного автоматизированного комплекса управления. Как добавили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны, ракета-носитель выведет на орбиту Земли военный спутник.
Несколькими днями ранее частная космическая компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников связи Starlink.
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