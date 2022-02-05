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Ракета-носитель "Союз-2.1а" с военным спутником стартовала с Плесецка

Контроль за пуском и полётом осуществлялся с наземного автоматизированного комплекса управления.

5 февраля, 07:25

© ТАСС / Минобороны РФ

Минобороны сообщило об успешном запуске ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Плесецк в Архангельской области под руководством Космических войск ВКС России.

Пуск состоялся 5 февраля в 10:00 утра мск с пусковой установки № 4 площадки № 43. Отмечается, что все предполётные проверки, как и сам старт ракеты, прошли штатно. Контроль за пуском и полётом "Союза" осуществлялся с наземного автоматизированного комплекса управления. Как добавили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны, ракета-носитель выведет на орбиту Земли военный спутник.

Несколькими днями ранее частная космическая компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников связи Starlink.

SpaceX с пятой попытки запустила ракету-носитель с итальянским спутником

SpaceX с пятой попытки запустила ракету-носитель с итальянским спутником

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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