В Петербурге мужчина украл из храма пожертвования на 5 млн рублей
Всё наворованное уже изъяли, а злоумышленника доставили в территориальный отдел полиции, где он признал свою вину.
© МВД Медиа
В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали рецидивиста, подозреваемого в хищении пожертвований прихожан на пять миллионов рублей из храма Божией Матери "Неупиваемая чаша" на Цветочной улице.
"В кратчайшие сроки сотрудниками ОБ ППСП УМВД России по Центральному району города Санкт-Петербурга задержан подозреваемый в хищении пожертвований из домового храма, освящённого в честь иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша", на Цветочной улице", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По словам Ирины Волк, в церковь на Цветочной улице преступник пришёл поздно вечером. Он разбил стекло над чудотворным образом Пресвятой Богородицы, забрал цепочки с крестиками, кольца и скрылся. Служители церкви, обнаружив пропажу, обратились в полицию. Предположительно, ущерб может составлять порядка пяти миллионов рублей, уточнила представитель МВД России.
По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали меньше чем через сутки у одного из торговых комплексов Петербурга. Рецидивистом оказался неоднократно судимый за аналогичные противоправные деяния местный житель Санкт-Петербурга.
На данный момент всё украденное уже изъяли, а задержанного доставили в территориальный отдел полиции. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В ходе допроса мужчина полностью признал вину и принёс извинения служителям храма. Задержанный также подтвердил, что в 2020 году уже был судим за кражу чужого имущества из офиса.
Ранее Лайф рассказывал, что работник склада Amazon наворовал товаров на четверть миллиона долларов. Кражами мужчина промышлял больше года. Преступник отправлял украденные товары по почте себе домой, а затем перепродавал их оптовикам в Калифорнии.
Комментариев: 0