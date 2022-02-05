В Петербурге мужчина украл из храма пожертвования на 5 млн рублей

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали рецидивиста, подозреваемого в хищении пожертвований прихожан на пять миллионов рублей из храма Божией Матери "Неупиваемая чаша" на Цветочной улице.

"В кратчайшие сроки сотрудниками ОБ ППСП УМВД России по Центральному району города Санкт-Петербурга задержан подозреваемый в хищении пожертвований из домового храма, освящённого в честь иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша", на Цветочной улице", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Ирины Волк, в церковь на Цветочной улице преступник пришёл поздно вечером. Он разбил стекло над чудотворным образом Пресвятой Богородицы, забрал цепочки с крестиками, кольца и скрылся. Служители церкви, обнаружив пропажу, обратились в полицию. Предположительно, ущерб может составлять порядка пяти миллионов рублей, уточнила представитель МВД России.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали меньше чем через сутки у одного из торговых комплексов Петербурга. Рецидивистом оказался неоднократно судимый за аналогичные противоправные деяния местный житель Санкт-Петербурга.

На данный момент всё украденное уже изъяли, а задержанного доставили в территориальный отдел полиции. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В ходе допроса мужчина полностью признал вину и принёс извинения служителям храма. Задержанный также подтвердил, что в 2020 году уже был судим за кражу чужого имущества из офиса.