Американцы высмеяли опасения сенатора Блэкберн из-за встречи Путина и Си Цзиньпина

Американских пользователей "Твиттера" возмутила реакция сенатора Марши Блэкберн на визит президента Владимира Путина в Пекин. Комментируя прибытие российского лидера на Олимпиаду, политик написала, что Россия и Китай объединяются, чтобы "разрушить американскую свободу". Её высказывание вызвало бурный отклик у пользователей в комментариях, пишет РИА "Новости".

"Так американцы вообще осознают, насколько их свобода хрупкая?" — иронично отметил один из пользователей.

"Будем честны: американскую свободу и демократию разрушаете лично вы", — обратилась к сенатору журналистка из Лос-Анджелеса.

"Вы уже пьяны, мэм? Вроде как рано ещё…" — добавил другой читатель.