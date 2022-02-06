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Американцы высмеяли опасения сенатора Блэкберн из-за встречи Путина и Си Цзиньпина

В комментариях пользователи отметили, что свободу и демократию США разрушают не Россия и Китай, а сами американские политики. Один из пользователей даже предложил сенатору пойти к психиатру.

5 февраля, 23:06

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Фото © ТАСС / Алексей Дружинин

Американских пользователей "Твиттера" возмутила реакция сенатора Марши Блэкберн на визит президента Владимира Путина в Пекин. Комментируя прибытие российского лидера на Олимпиаду, политик написала, что Россия и Китай объединяются, чтобы "разрушить американскую свободу". Её высказывание вызвало бурный отклик у пользователей в комментариях, пишет РИА "Новости".

"Так американцы вообще осознают, насколько их свобода хрупкая?" — иронично отметил один из пользователей.

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"Будем честны: американскую свободу и демократию разрушаете лично вы", — обратилась к сенатору журналистка из Лос-Анджелеса.

"Вы уже пьяны, мэм? Вроде как рано ещё…" — добавил другой читатель.

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"Марша, вы живое доказательство того, что нам необходима Всеобщая служба психиатрической помощи", — возмутился заявлением Блэкберн пользователь "Твиттера".

Напомним, 4 февраля в Пекине состоялись переговоры Путина и Си Цзиньпина, в ходе которых китайская сторона поддержала выдвинутые Россией предложения по формированию долгосрочных гарантий безопасности в Европе. Параллельно "Газпром" и китайская CNPC подписали контракт на поставку 10 миллиардов кубометров природного газа с Дальнего Востока. Всего по итогам встречи Путина и Си Цзиньпина РФ и КНР приняли 16 документов, касающихся сотрудничества стран в разных сферах, в том числе было опубликовано совместное заявление государств о международных отношениях.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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