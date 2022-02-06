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В офисе Зеленского заявили, что переговоры по Донбассу нужно вести с Россией

Ранее украинские СМИ сообщили, что руководство страны обязалось рассмотреть предложение ДНР и ЛНР, однако в Киеве опровергают эту информацию.

5 февраля, 22:49
<p>Передовые позиции Народной милиции ЛНР © ТАСС / Александр Река</p>

Передовые позиции Народной милиции ЛНР © ТАСС / Александр Река

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев придерживается позиции, согласно которой переговоры об урегулировании конфликта в Донбассе нужно вести с властями России, а не с представителями Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее издание ZN.UA сообщило, что глава офиса президента Незалежной Андрей Ермак на встрече советников "нормандской четвёрки" 26 января якобы обязался рассмотреть предложение Донецка и Луганска, касающееся урегулирования конфликта в Донбассе.

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"Андрей Ермак и все представители Украины исходят из того, что переговоры по миру в Донбассе целесообразно и справедливо вести с российской стороной. Именно российская сторона, а не какие-либо марионеточные образования является стороной тяжёлого конфликтного диалога. Исходя из этой абсолютно чёткой и понятной позиции, нет и не может быть юридически обязывающих шагов Украины по отношению к оккупационным структурам в Донецке и Луганске", — заявил Подоляк в беседе с агентством "Укринформ".

По его словам, "переговоры следует вести с теми, кто что-то решает, а не с теми, кто что-то изображает". При этом саму информацию СМИ он назвал вбросом.

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Ранее представитель ДНР в Совместном центре контроля и координации сообщил, что ВСУ шесть раз за день обстреляли территорию республики. По данным ополченцев, украинские военные выпустили две мины калибра 120 миллиметров, а также сделали 80 выстрелов из гранатомётов. Зампостпреда России в ООН Полянский возмутился отсутствием реакции США на обстрелы Донецка. Дипломат отметил, что, в то время как Запад продолжает шумиху вокруг мнимых планов РФ напасть на Украину, Киев вновь нарушает Минские соглашения, калечит и убивает мирных жителей.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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