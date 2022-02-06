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В России вступила в силу отмена карантина для контактировавших с больными ковидом

Если человек находился на самоизоляции из-за контакта с заражённым коронавирусом, то для него она тоже отменяется, уточнили в Роспотребнадзоре.

5 февраля, 22:32

Москва во время пандемии коронавируса CoViD-19 © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

В России с 6 февраля отменяется семидневный карантин для тех, кто контактировал с заражёнными коронавирусом. Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой было опубликовано на портале правовой информации в субботу.

"Постановление Роспотребнадзора об отмене карантина для контактных вступает в силу со дня, следующего за днём его официального опубликования, то есть с 06.02.2022", — сказано в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

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Если человек находился на самоизоляции из-за контакта с больным коронавирусом, то для него она тоже отменяется, уточнили в ведомстве.

Напомним, 6 февраля также вступают в силу новые правила выписки пациентов с коронавирусом. Если лечение больного длилось дольше семи дней, то для его выписки не потребуется отрицательный тест на ковид. В случае если лечение заняло меньше недели, то для выписки необходимо будет сдать тест и получить отрицательный результат.

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство не планирует вводить в стране новые ограничения из-за "омикрона". А глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что карантин для граждан, которые контактировали с заражёнными ковидом, теряет смысл из-за особенностей нового штамма "омикрон".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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