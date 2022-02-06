В России вступила в силу отмена карантина для контактировавших с больными ковидом

В России с 6 февраля отменяется семидневный карантин для тех, кто контактировал с заражёнными коронавирусом. Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой было опубликовано на портале правовой информации в субботу.

"Постановление Роспотребнадзора об отмене карантина для контактных вступает в силу со дня, следующего за днём его официального опубликования, то есть с 06.02.2022", — сказано в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Если человек находился на самоизоляции из-за контакта с больным коронавирусом, то для него она тоже отменяется, уточнили в ведомстве.