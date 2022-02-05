В России отменили карантин для контактировавших с больными ковидом

Роспотребнадзор отменил семидневный карантин для тех, кто контактировал с заражёнными коронавирусом. Соответствующее постановление главного санитарного врача страны Анны Поповой размещено на федеральном портале правовой информации.

В нём говорится, что пункт, предписывавший контактным с инфицированными лицам уходить на семидневную самоизоляцию, утратил силу. Документ вступает в силу на следующий день после публикации — 6 февраля.