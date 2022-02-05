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В России отменили карантин для контактировавших с больными ковидом

Ранее Попова отмечала, что эти ограничения теряют смысл из-за особенностей нового штамма "омикрон".

5 февраля, 12:09
<p>Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Роспотребнадзор отменил семидневный карантин для тех, кто контактировал с заражёнными коронавирусом. Соответствующее постановление главного санитарного врача страны Анны Поповой размещено на федеральном портале правовой информации.

В нём говорится, что пункт, предписывавший контактным с инфицированными лицам уходить на семидневную самоизоляцию, утратил силу. Документ вступает в силу на следующий день после публикации — 6 февраля.

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство не планирует вводить в стране новые ограничения из-за "омикрона", более того, обсуждается отмена ограничений для контактных лиц. Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что карантин для граждан, которые контактировали с заражёнными ковидом, теряют смысл из-за особенностей нового штамма "омикрон", решается вопрос об их отмене.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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