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При "омикроне" риск попасть в больницу на 75% ниже, чем при других штаммах

Кроме того, португальские учёные выяснили, что пациенты, заражённые этим вариантом коронавируса, выписываются значительно раньше.

5 февраля, 10:07

Фото © Pexels

Риск тяжёлого течения болезни и госпитализации при "омикроне" на 75% ниже, чем при других штаммах. Это выяснили учёные из португальского Института здравоохранения имени Рикарду Жорже, сообщает телерадиокомпания RTP.

Исследователи проанализировали данные о том, сколько пациентов поступают в больницу с омикрон-штаммом. Оказалось, что из 100 заразившихся лишь 25 пациентов нуждаются в госпитализации. Причём находятся они на лечении в больнице в среднем меньше, чем другие заражённые. Риск летального исхода у "омикрона" тоже ниже, чем у других мутаций, в частности "дельты".

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Ранее вирусолог Нетёсов рассказал, что учёные обнаружили связь между группой крови и тяжёлым течением ковида. Кроме того, по его словам, характер протекания болезни может зависеть от особенностей врождённого иммунитета человека.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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