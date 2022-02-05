При "омикроне" риск попасть в больницу на 75% ниже, чем при других штаммах

Риск тяжёлого течения болезни и госпитализации при "омикроне" на 75% ниже, чем при других штаммах. Это выяснили учёные из португальского Института здравоохранения имени Рикарду Жорже, сообщает телерадиокомпания RTP.

Исследователи проанализировали данные о том, сколько пациентов поступают в больницу с омикрон-штаммом. Оказалось, что из 100 заразившихся лишь 25 пациентов нуждаются в госпитализации. Причём находятся они на лечении в больнице в среднем меньше, чем другие заражённые. Риск летального исхода у "омикрона" тоже ниже, чем у других мутаций, в частности "дельты".