Доктор Мясников указал на грубую ошибку при измерении давления

Измеряя артериальное давление, не следует скрещивать ноги, поскольку в таком случае показатель на тонометре может вырасти на десять миллиметров ртутного столба. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Лучше всего, по словам Мясникова, сесть и расслабиться, при этом немного облокотившись на стул, а руку держать на уровне сердца. Врач также предупредил, что разница давления в руках может свидетельствовать о заболевании. Так, например, если давление в одной руке на десять миллиметров ртутного столба превышает показатель в другой руке, это может говорить о наличии периферического атеросклероза сосудов.