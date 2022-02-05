Доктор Мясников указал на грубую ошибку при измерении давления
Он также рассказал, какой признак может свидетельствовать о серьёзном заболевании сосудов.
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Измеряя артериальное давление, не следует скрещивать ноги, поскольку в таком случае показатель на тонометре может вырасти на десять миллиметров ртутного столба. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
"Если скрестишь ноги — давление может вырасти до десяти миллиметров ртутного столба", — рассказал медик в эфире телеканала "Россия-1".
Лучше всего, по словам Мясникова, сесть и расслабиться, при этом немного облокотившись на стул, а руку держать на уровне сердца. Врач также предупредил, что разница давления в руках может свидетельствовать о заболевании. Так, например, если давление в одной руке на десять миллиметров ртутного столба превышает показатель в другой руке, это может говорить о наличии периферического атеросклероза сосудов.
Ранее Александр Мясников предупредил россиян о том, что неправильный приём ряда лекарственных препаратов, которые пациенты пьют годами, может спровоцировать дефицит магния.
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