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Учёные выяснили, почему некоторые люди неуязвимы для ВИЧ

В исследовании участвовало 58 элитных контроллеров-добровольцев, чья иммунная система самостоятельно сдерживает размножение вируса.

5 февраля, 08:43
<p>Фото © Getty Images / Daniel Karmann / picture alliance</p>

Фото © Getty Images / Daniel Karmann / picture alliance

Учёные Национальных институтов здоровья (США) выявили механизмы, помогающие крайне небольшой группе людей контролировать ВИЧ-инфекцию без антиретровирусных препаратов. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

В исследовании участвовало 58 элитных контроллеров — людей, чья иммунная система самостоятельно сдерживает размножение вируса. Их сравнили с 42 пациентами с ВИЧ, которые получают антиретровирусную терапию. Оказалось, что в геноме контроллера есть определённый набор генов, работа которых особенно важна для ВИЧ, но не слишком существенна для выживания иммунных клеток.

Так, провирусы, представляющие собой геномы вируса, встроенные в ДНК клетки хозяина, были изолированы в отдалённых частях хромосом, где они с меньшей вероятностью принимали участие в репликации. Также провирусы у контроллеров имели меньше мутаций, чем у тех, кто нуждается в антиретровирусной терапии.

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Ранее Лайф писал, что у ВИЧ-инфицированной жительницы ЮАР выявили 21 мутацию ковида за девять месяцев болезни.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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