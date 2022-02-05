Учёные выяснили, почему некоторые люди неуязвимы для ВИЧ

Учёные Национальных институтов здоровья (США) выявили механизмы, помогающие крайне небольшой группе людей контролировать ВИЧ-инфекцию без антиретровирусных препаратов. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

В исследовании участвовало 58 элитных контроллеров — людей, чья иммунная система самостоятельно сдерживает размножение вируса. Их сравнили с 42 пациентами с ВИЧ, которые получают антиретровирусную терапию. Оказалось, что в геноме контроллера есть определённый набор генов, работа которых особенно важна для ВИЧ, но не слишком существенна для выживания иммунных клеток.

Так, провирусы, представляющие собой геномы вируса, встроенные в ДНК клетки хозяина, были изолированы в отдалённых частях хромосом, где они с меньшей вероятностью принимали участие в репликации. Также провирусы у контроллеров имели меньше мутаций, чем у тех, кто нуждается в антиретровирусной терапии.