Назван простой способ снизить риск развития 13 типов рака

Активный образ жизни может снизить риск развития 13 типов онкологии, заявили врачи Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS).

"Подолгу сидеть или лежать в течение дня вредно для нашего здоровья. Даже люди, которые занимаются спортом, могут проводить слишком много времени без движения в течение остального дня", — приводит их слова портал "Медик-форум".

Специалисты отмечают, что регулярные тренировки значительно снижают шансы возникновения таких видов онкологии, как рак груди и кишечника. И в целом активный образ жизни помогает следить за физическим состоянием и контролировать появление избыточного веса, который также может стать фактором развития рака.

По словам медиков, в течение жизни онкологические заболевания в той или иной форме развиваются примерно у половины людей. Предотвратить можно далеко не каждое, однако существуют способы снизить риск их появления, и активный образ жизни является одним из них.