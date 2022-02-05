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Назван простой способ снизить риск развития 13 типов рака

По словам медиков, в течение жизни онкологические заболевания в той или иной форме возникают примерно у половины людей.

5 февраля, 08:21
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Активный образ жизни может снизить риск развития 13 типов онкологии, заявили врачи Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS).

"Подолгу сидеть или лежать в течение дня вредно для нашего здоровья. Даже люди, которые занимаются спортом, могут проводить слишком много времени без движения в течение остального дня", — приводит их слова портал "Медик-форум".

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Специалисты отмечают, что регулярные тренировки значительно снижают шансы возникновения таких видов онкологии, как рак груди и кишечника. И в целом активный образ жизни помогает следить за физическим состоянием и контролировать появление избыточного веса, который также может стать фактором развития рака.

По словам медиков, в течение жизни онкологические заболевания в той или иной форме развиваются примерно у половины людей. Предотвратить можно далеко не каждое, однако существуют способы снизить риск их появления, и активный образ жизни является одним из них.

Ранее в российском Минздраве заявили, что правильное питание, регулярная физическая активность, а также отказ от курения и алкоголя могут сократить риск развития рака на 70%.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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